Galo vira atração ao passear no teto de carro no interior de SP: ‘É um filho que tenho’, diz dono

Idoso de 71 anos afirma que relacionamento com a ave é como se fosse de pai e filho. Vídeo de um dos passeios da dupla viralizou em grupos do WhatsApp. Galo vira atração ao passear no teto de carro em Castilho

Os passeios dominicais de um aposentado e seu galo de estimação têm se tornado atração em Castilho (SP), cidade do noroeste paulista que tem cerca de 20 mil habitantes.

Há oito meses, o aposentado Juscelino Ferreira e o Tuniquinho, um galo, são flagrados em uma cena inusitada pelos moradores: a ave gosta de passear no teto de um carro e um vídeo de um dos passeios da dupla viralizou nos grupos do WhatsApp. (Assista o vídeo acima)

Galo de estimação gosta de passear de carro nas ruas de Castilho (SP)

“Tenho o galo e um cachorrinho de estimação em casa. Mas eu tenho que passear direto com o Tuniquinho porque ele fica me ‘enchendo o saco’, querendo ir para a rua toda hora. Aí agora ele já acostumou a andar de carro”, contou o aposentado em entrevista ao G1.

Ainda conforme o morador, todos os dias são propícios para o passeio, mas normalmente a dupla sai passear de carro aos domingos.

“O pessoal aqui da cidade já até se acostumou com isso, mas eles comentam bastante, acham diferente porque é algo curioso, algo de sítio.”

Seu Juscelino e o galo de estimação, o Tuniquinho, tem bom relacionamento

Ainda de acordo com o aposentado, o amor pela ave surgiu quando um galo que ele tinha foi furtado. “Foi quando eu adotei o Tuniquinho ainda filhote, com apenas um mês”, lembra.

“Ele se adaptou bem comigo porque sempre dei muito carinho. Praticamente virei o pai dele. É uma relação de pai e filho, uma relação especial. É um filho que eu tenho.”

Para fortalecer o relacionamento da dupla, Juscelino garante que precisa passear com a ave. “É o que o Tuniquinho mais gosta de fazer. Quando a gente sai de carro, ele anda no banco, mas também gosta de ficar no teto. Eu não sei como ele consegue se equilibrar em cima do carro, só não posso andar em alta velocidade”, explica.

Morador da cidade há 47 anos, Marcelo Rogério Cândido contou ao G1 que achou curioso quando se deparou com a cena pela primeira vez.

“É uma coisa estranha, mas a gente acostumou fácil. Direto ele passeia com o galo, fica com ele no colo. É bem coisa de interior”, confirma.

Juscelino e Tuniquinho moram em Castilho e sempre passeiam de carro

