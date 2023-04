Galo é da raça índio gigante. Segundo com o zootecnista Márcio Luiz, o índio vem de uma história das rinhas, das brigas, onde sempre foram selecionados animais mais fortes, mais resistentes. Galos gigantes são valorizados e dúzia de ovos pode custar até R$ 2 mil

A altura, as pernas longas, patas e bicos amarelos fazem o galo gigante ser notado em qualquer galinheiro, e os preços podem assustar quem não está familiarizado com esse tipo de criação. A dúzia de ovos é vendida por até R$ 2 mil.

Eles são imponentes e ainda ostentam penas de cores variadas. O galo gigante é da raça índio gigante. Segundo com o zootecnista Márcio Luiz, o índio vem de uma história das rinhas, das brigas, onde sempre foram selecionados animais mais fortes, mais resistentes.

Em um determinado momento, alguns produtores passaram a cruzar esses galos com aves caipiras e foram selecionando os maiores. Desde então, surgiu o índio gigante, que é uma raça brasileira.

São aves exóticas e muito valorizadas no mercado. “Pelo tamanho dele e pela posição de status, de força, de beleza, ele começou a ganhar espaço ornamental e ainda não tem uma produção comercial desses animais, portanto, a uma grande valorização dele no mercado tanto das aves, quanto dos ovos. São poucos criadores e muitos clientes querendo tê-lo como ornamental”, explica o zootecnista.

As galinhas gigantes chegam a pesar cinco quilos e os galos um pouco mais. A maioria das galinhas bota um ovo por dia, o que faz os ovos serem ainda mais valorizados. O preço da dúzia pode variar de R$ 300 a R$ 2 mil, mas quem compra tem algumas garantias. No Brasil, são mais de 10 mil criadores de galos índios gigantes.

