Galpão de casa pega fogo e vizinhos usam água de córrego para tentar apagar

Incêndio aconteceu na zona rural de Araguatins. Corpo de Bombeiros foi chamado e terminou o combate. Bombeiros combatem fogo em galpão, na zona rural de Araguatins

Divulgação/Corpo de Bombeiros

O galpão de um casa pegou fogo e vizinhos usaram água de um córrego para tentar controlar as chamas, na manhã deste sábado (1º), na zona rural de Araguatins, região do Bico do Papagaio. O Corpo de Bombeiros foi chamado, concluiu o combate e fez o rescaldo para evitar que mais focos surgissem.

O caso aconteceu no Projeto de Assentamento Taquarizinho, por volta das 06h30. Os Bombeiros foram acionados e, no local, viram que vizinhos haviam se juntado para apagar as chamas.

O foco do incêndio estava concentrado em vigas de madeira no galpão anexo à casa. Os militares desligaram o padrão de energia, fizeram o resfriamento das paredes para evitar que a casa se incendiasse e extinguiram o fogo.

A estrutura do telhado ficou destruída. A equipe isolou a área e orientou os moradores vizinhos quanto aos procedimentos de segurança, já que a casa não tem moradores.

Testemunhas disseram que o fogo iniciou devido a um curto-circuito, já que a instalação elétrica era precária. A área foi isolada.

Divulgação/Corpo de Bombeiros

