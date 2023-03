Gambá é encontrado em meio a bichos de pelúcia dentro de quarto de criança em SC; VÍDEO

Conforme o biólogo Gilberto Duwe, animal entrou em um apartamento no segundo andar. Caso foi registrado em Jaraguá do Sul, no Norte. Gambá é encontrado em meio a bichos de pelúcia em SC

Um gambá foi encontrado em meio a almofadas e bichos de pelúcia no quarto de uma menina de 5 anos em Jaraguá do Sul, no Norte catarinense. A captura foi registrada em vídeo pelo biólogo o Gilberto Duwe (assista acima).

O especialista, que atua na Fundação Jaraguaense de Meio Ambiente, disse ao g1 SC que o resgate aconteceu em um apartamento no segundo andar, na segunda-feira (1º).

Em seguida, o mamífero foi levado a uma área de mata.

“Os moradores estavam na sala e viram um rabinho passando. Em seguida, o gambá entrou no quarto, eles fecharam a porta e entraram em contato para fazer o resgate”, relatou. Pai, mãe e filha estavam no local.

Duwe afirma que não sabe como o gambá chegou ao apartamento, mas disse que ele parecia à vontade no local.

“Quando abri a porta, me deparei com ele, belo e formoso, dormindo em cima de umas cortinas [que estavam em cima do sofá]”.

Resgate

O biólogo, que resgata animais silvestres pela Fujama desde 2017, disse que já fez muitas capturas de gambás no município. “Foi tranquilo”, afirmou.

“Como no quarto tinha bastante cortina, lençol, fronha, a preocupação maior era de pegar o gambá de uma forma que ele acabasse eliminando odor. Ele tem um líquido que, quando ele se sente ameaçado, solta e acaba dando aquele cheiro característico de gamba. Quando cai na roupa, é bem difícil de tirar”, explicou.

