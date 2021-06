Naturale al 100% e buona da sorseggiare. Ridurre i gonfiori e migliorare la circolazione delle gambe, messa a dura prova a causa delle alte temperature, diventa facile grazie a questa tisana composta da erbe e frutti, la cui sinergia si è rilevata molto efficace

Con l’aumento delle temperature è arrivato il momento di preparare le nostre gambe al caldo estivo!

Mirtillo, vite rossa ed equiseto (Equisetum arvense), sono le tre piante protagoniste di una tisana amica delle nostre gambe! Queste tre piante combinate tra loro, sono in grado di fornirci, una tisana utile quando abbiamo quella fastidiosa sensazione di gambe pesanti e gonfie, sensazione che aumenta se siamo costrette a passare molte ore della giornata in piedi.

La vite rossa e il mirtillo ci aiutano a proteggere le nostre vene e a favorire il microcircolo delle nostre gambe, mentre la presenza dell’equiseto, grazie alla sua ricchezza di sali minerali, ci aiuta ad eliminare i liquidi in eccesso, spesso causa della sensazione di gambe pesanti.

Si usano 3 cucchiai della tisana preparata con 15 g di vite rossa taglio tisana, 20 g di equiseto taglio tisana e 15 g di frutti essiccati di mirtillo, sempre taglio tisana. Si porta a bollore 1 litro di acqua, si spegne il fuoco e si aggiungono i 3 cucchiai della nostra tisana, si copre e si lascia in infusione per circa 20 minuti, si filtra e si beve nell’arco della giornata per almeno 3 settimane.