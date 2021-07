gamberi-con-zucchine,-carote-e-peperoni-gratinati:-come-cucinarli

Descrizione

I gamberi con verdure gratinate al forno sono una ricetta sfiziosa e semplice da preparare, ottima da proporre come secondo piatto o antipasto di mare. Il sapore delicato dei gamberi mette in risalto il gusto aromatico delle verdure di stagione, condite con succo di limone e pangrattato. Potete scegliere di utilizzare questo gustoso mix di gamberi e ortaggi come condimento per un’insalata di riso o di pasta.