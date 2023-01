I gamberi in pastella, potete prepararli e servirli sia come secondo che come antipasto, l’importante e che li prepariate e li serviate ben caldi. Il segreto della loro fragranza sta nella preparazione della pastella, e dalla temperatura dell’olio di semi, nel quale friggerete i gamberi. La pastella và preparata rigorosamente con acqua frizzante ghiacciata, che […]

Gamberi in pastella alla napoletana, il segreto della pastella perfetta, cosa si mette al posto dell’acqua scritto su Più Ricette da Michele.

valipomponi