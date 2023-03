Gameleira é a primeira árvore tombada pelo patrimônio cultural de Ribeirão Preto; entenda

Moradores de edifício no cruzamento da Avenida Independência com a Rua Bernardino de Campos pediram tombamento para preservar a espécie no local. Decisão foi publicada no Diário Oficial. Conppac decide tombar primeira árvore em Ribeirão Preto, SP

Uma árvore centenária que fica no cruzamento da Avenida Independência com a Rua Bernardino de Campos entrou para o patrimônio cultural de Ribeirão Preto (SP). Ela é a primeira árvore a ser tombada pelo Conselho de Preservação do Patrimônio Cultural (Conppac) na cidade.

A gameleira fica próximo às obras do túnel na Avenida Nove de Julho, que vai ligar as avenidas Independência e Presidente Vargas. A decisão publicada no Diário Oficial foi comunicada à Secretaria da Cultura e do Turismo para evitar que a árvore seja danificada durante os trabalhos.

A resolução do tombamento foi publicada da edição de sexta-feira (24) do Diário Oficial. O texto diz que “o pedido partiu da sociedade civil e de moradores do entorno por se tratar de uma paisagem cultural e natural com valor afetivo e significância histórica”.

Gameleira entre avenidas Presidente Vargas e Independência é tombada pelo Conpacc em Ribeirão Preto, SP

Reprodução/EPTV

O Código Florestal Brasileiro permite declarar qualquer árvore imune ao corte por motivo de sua localização, raridade, beleza ou condição de porta sementes. A gameleira, também conhecida como mata-pau, é típica do cerrado e pode atingir até 20 metros de altura.

“A legislação do patrimônio permite que façamos a proteção, seja pela beleza, seja pela localização”, afirma o presidente do Conppac, Lucas Gabriel Pereira.

Ela também pode crescer sob outras árvores. Segundo Pereira, o pedido dos moradores se dá justamente pela relação de identidade que eles desenvolveram com a gameleira ao longo dos anos.

“Essa árvore promove o bem-estar e a convivência dos moradores do condomínio que aqui estão”, afirma.

A partir de agora, a árvore não pode ser derrubada. “A prefeitura somente poderá mexer na árvore mediante a autorização do Conppac. Se, por ventura, amanhã essa árvore tiver um final triste, cabe à prefeitura requerer uma autorização”, explica Pereira, que também cobra que a administração municipal preserve a gameleira.

“Até lá, cabe a ela cuidar de forma correta”, afirma o presidente do Conppac.

Vittorio Rienzo