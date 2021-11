GAMIFICATION PER IL FASHION, PARTNERSHIP TRA VELVET MEDIA E FRIENDZ

Al via la collaborazione tra l’agenzia di marketing e vendita on line Velvet Media e la digital company Friendz Enterprise.

L’obiettivo è realizzare un approccio people-centric e dare una svolta innovativa al settore fashion sul fronte della comunicazione web e della capacità di relazionarsi a clienti e consumatori, coinvolgendoli con giochi e attività che portino (anche) a ricevere premi on line. I brand ormai non possono più solo raccontarsi: serve il coinvolgimento dei consumatori per creare una dinamica di coinvolgimento continuo e di co-creazione dei contenuti in sinergia con le aziende.

Partendo da questa consapevolezza è nata la collaborazione tra Velvet Media, agenzia da 150 dipendenti che da tre anni è leader della crescita nelle classifiche del Financial Times, e Friendz Enterprise, digital company che fino dal giorno zero ha puntato sulla costruzione di community per creare brand equity. Le due realtà hanno siglato una partnership per fornire nuovi servizi digitali ai brand delle industry fashion, che è uno dei core business dell’agenzia Velvet Media.

“Entrare in contatto con le persone in modo efficace e diretto è oggi sempre più strategico per costruire equity”, afferma Marco Caradonna, Presidente di Friendz Enterprise. “Grazie alla nostra tecnologia permettiamo alle persone, siano esse consumatori o dipendenti o retailer di un brand, di diventare player strategici nella creazione di valore per le aziende. Siamo felici di poter declinare i nostri servizi e la nostra esperienza per aziende importanti che vogliono affacciarsi a questa nuova era del consumo”.

“Un accordo di questo genere va nella direzione di fornire alle aziende del fashion e della moda servizi sempre più performanti ed efficaci”, dichiara il ceo di Velvet Media, Bassel Bakdounes. “Il nostro focus è sempre stato quello di permettere ai nostri clienti di sviluppare il loro business attraverso le più evolute strategie di web marketing esistenti. Per questo integrare nei nostri servizi le innovazioni di Friendz sarà un’ottima opportunità per portare nel futuro della digitalizzazione le aziende del Made in Italy. Crediamo infatti che il creare rapporti sul web attraverso la gestioni delle community sia sempre più prioritario”.

Il nuovo approccio people-centric prevede l’integrazione della tecnologia nelle piattaforme aziendali esistenti per attivare le persone (clienti, dipendenti, retailer) nella realizzazione di contenuti e nella partecipazione ad attività di engagement, innovazione e insight. L’attivazione su queste piattaforme avviene attraverso dinamiche di gamification: competizione, gioco e gratificazioni permettono di mantenere le persone sempre ingaggiate e ricettive.

Cosa significa? Più la community della piattaforma è partecipe, più riceve reward – siano essi trofei, voucher, premi concreti – e più è ingaggiata e fedele nei confronti del brand.

Nell’era in cui sono i clienti e i consumatori a dettare legge nelle scelte di business, l’engagement degli stessi è una risorsa veramente preziosa per le aziende. Non solo social engagement e generazione di contenuti user content: la tecnologia permette anche di fare formazione ed education attraverso l’integrazione di webinar, quiz e test, perché un progressivo processo di digitalizzazione è fondamentale per aiutare i collaboratori di un’azienda a dare voce al business.

VELVET MEDIA

Marketing management, vendita online e new media: sono questi gli ambiti nei quali l’agenzia di Castelfranco Veneto (nel Trevigiano) è ai vertici nazionali. Nata come casa editrice nel 2013, specializzatasi prima in couponing e poi come editore del sito internet Storie di Eccellenza e del magazine Genius, oggi Velvet è una holding che gestisce il marketing in outsourcing per conto di oltre mille aziende del Nord Italia grazie ad un organico di circa 150 persone in continua espansione. Per questo è stata premiata come una delle aziende col tasso più alto di crescita in Europa dal Financial Times e ha ottenuto lo stesso riconoscimento dal Sole 24 Ore nel triennio 2018/2020. Il core business è il coordinamento della comunicazione aziendale a tutti i livelli e la gestione della vendita online: dalla grafica ai video, dal posizionamento del brand allo sviluppo di siti di e-commerce, dalla gestione dei marketplace fino alla lead generation. Attorno alla galassia Velvet sono nate alcune divisioni parallele, che hanno sviluppato specializzazioni nel mondo dello sport (Velvet Sport), della moda (Velvet Fashion) e dell’internazionalizzazione con focus in particolare sulla Cina (Velvet International). Recentemente è stata aperta anche una filiale a Milano. Con sedi anche negli Stati Uniti a Denver, in Thailandia a Bangkok e negli Emirati Arabi a Dubai, Velvet è il partner ideale per qualunque azienda interessata a comunicare e vendere oltre confine. Velvet Media ospita nella propria sede aziendale un innovation hub, Next Heroes, che si occupa di incubare start up e di garantirne la sopravvivenza economica con le leve del marketing e il supporto di fondi di investimento. La storia di Velvet Media è raccontata nel libro “Marketing Heroes”, nel quale emerge lo stile aziendale basato su manga e rock and roll e scelte di welfare innovative come il manager della felicità per i dipendenti. Informazioni e contatti: www.velvetmedia.it.

FRIENDZ ENTERPRISE

Friendz Enterprise è un ecosistema unico in Europa che unisce tra loro una profonda conoscenza delle persone e una significativa esperienza nel saperle coinvolgere e gestire attraverso community verticali integrate con i principali social media grazie a evolute tecnologie digitali. Nato dall’unione di Friendz e Lovby mette a disposizione delle aziende strategie people centric, attraverso la partecipazione diretta delle persone a specifiche attività dell’impresa che vanno dal marketing all’innovazione fino alle sales. Con i servizi di Friendz Enterprise i clienti, i dipendenti stessi e la forza vendita diventano parte attiva dell’evoluzione e della comunicazione di un brand creando valore al brand stesso.