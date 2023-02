Gang Stalker sento gente parlare nella mia testa è possibile?

Gang Stalker sento gente parlare è possibile? un argomento molto delicato in Gang Stalker

Come è noto a tutti la tecnologia negli ultimi anni si è evoluta in modo esponenziale, per motivi legate alla ricerca o alle ricerche, spaziali, per la cura di malattie, quindi anche nel campo medico scientifico, facendo notevoli passi nella cura delle neoplasie, di virus e batteri.

Purtroppo, non sempre l’evoluzione della tecnologia viene utilizzata per scopi benefici ed umanitari.

Vi è una consistente parte di oscuri personaggi (Stalker e non solo), che utilizzano le tecnologie per effettuare sperimentazioni sulle persone e senza che le stesse possano venirne a conoscenza, se non quando scoprono di essere vittime di Stalking.

Per cui, con lo studio che segue, fatto di testimonianze raccolte sia negli Usa e sia in Europa (Inghilterra), ci si potrà rendere conto di quanto ognuno di noi può diventare il “TARGET” preferito di qualche fenomeno mentalmente instabile causando non pochi problemi amplificati proprio dall’utizzo di tecnologie.

In questo studio/ricerca, ho cercato di riassumere sia i casi le cui manifestazioni si presentano anche in Italia, presso le nostre città, paesi e sia situazioni al limite della credulità, cui, sicuramente il lettore erroneamente si “dirottera”.

Ciò nonostante la fonte e le fonti dalle quali questo studio, nasce ben due anni fa, (2019 con non poche difficoltà) ed ha avuto a disposizione, fonti che sono “autorevoli”, LA CIA e “altre strutture statunitensi” e “apparati inglesi, ossia in Europa”, solo dopo che “alcuni programmi” erano oramai dismessi da anni e quindi di pubblico dominio (lascio immaginare cosa attualmente possa accadere o Ancor peggio in futuro con il progressivo aumento della tecnologia in ogni campo).

Analisi dei contenuti dei racconti delle vittime di gang stalking autodefinite in base alle loro esperienze soggettive.

Categoria/Codice:

Frequenza (Percentuale) delle risposte delle vittime.

Citazioni esemplari.

1. Sorveglianza fisica / essere seguiti: 47 (94%)

“Alcuni mi seguivano quando andavo al bagno o al caffè. Alcuni mi sono saltati addosso mentre camminavo lungo i corridoi del palazzo degli uffici e hanno fatto finta che si trattasse di incidenti”.

“Mi seguivano in biblioteca anche persone che indossavano travestimenti (elaborati, non solo una parrucca e occhiali) – a volte vestiti come le altre razze, persino trucco e tutto il resto”.

“Ultimamente le cose seguenti sono diventate così estreme che le auto con i conducenti che parlano apertamente con i walkie-talkie, e nei supermercati dove gli individui con pesanti auricolari neri si aggirano fino ai miei carrelli della spesa e annotano quello che sto comprando e se ne vanno a piedi”.

“Seguita da un’indagine criminale sul lavoro, seguita a piedi o in macchina da agenti di polizia”.

“I delinquenti che mi seguono cercano di farmi credere di essere braccata/mangiata da scimpanzé ibridi e gorilla”.

“Mentre guido lungo la strada, più auto si accenderanno e mi seguiranno”.

2. Vittima di una cospirazione (da parte di più agenzie): 40 (80%)

“Credo che dietro a tutto questo ci sia il Governo, con l’aiuto della polizia locale e di altre agenzie locali”.

“La gente viene spiata. Centri di Fusione, Squadre Rosse, polizia e sceriffi, persone reclutate dalla Homeland Security attraverso i video di Craigslist, persone pagate dagli stipendi dell’FBI, persone con autorizzazioni”.

“È vero, lo stalking è continuo, 24 ore su 24, in tutto il mondo, controllato e manipolato dalla polizia e da ogni medico, ogni negozio, ogni negozio, ogni vicino di casa, mentre tutti gli “amici” degli attori si girano e mi lasciano attaccare. La maggior parte o tutti i siti web per obiettivi mi sembrano falsi, con disinformazione a bizzeffe e troll che scrivono articoli fuorvianti e attaccano le persone che cercano di comunicare”.

“Le auto della polizia, i camion dell’esercito, i veicoli della marina e dell’aviazione si presentano più spesso quando esco. Quando sono stato vittima di bullismo nella mia precedente compagnia, alcune auto della polizia mi hanno seguito senza motivo per un miglio o due. Tuttavia, non sono esattamente sicuro di chi sia in cima. Potrebbero essere persone potenti. O potrebbero essere elementi disonesti delle agenzie di intelligence di tutto il mondo”.

“E c’è una sensazione meravigliosa nel raggiungere un risultato contro un nemico che ha tutto dalla sua parte, dalla polizia, dai consigli, dall’MI5, dal governo e da tutte quelle persone ‘normali’ di tutti i ceti sociali”.

“Chi finanzia questa merda? Sei seduto? Hai la capacità di vedere oltre l’ovvio? Se no, state sprecando il mio tempo prezioso. Ecco la lista:

Compagnie di assicurazione, agenzie governative che includono forze dell’ordine, militari, società di invalidità, Compensi ai lavoratori, aziende farmaceutiche, individui molto ricchi che hanno un interesse acquisito o non acquisito in un altro individuo. CIA, FBI, Sicurezza interna, Cellule terroristiche. Per citarne alcuni”.

3. Interferenze fisiche, intimidazioni e molestie: 33 (66%)

“Alcune delle tattiche di molestia sono costituite da estranei che mi bloccano la strada usando i carrelli della spesa, invadendo il mio spazio personale, tagliandomi la strada mentre cammino o guido”.

“In questi ultimi mesi ho visto i miei stalker diventare estremamente aggressivi. Sono stato costretto più volte a uscire di strada mentre guidavo la mia auto. Ho avuto macchine che mi sono venute addosso, facendo sembrare che stessero creando uno scontro frontale per spaventarmi”.

“Sono stato drogato, incastrato, molestato, molestato, molestato, infastidito, urtato, maltrattato”.

“Voglio dire, almeno 50 persone sono coinvolte solo a guardarmi mentre vado e torno dal lavoro, con le luci che mi brillano in faccia!

“Tutte le auto che si scontrano per molestarmi. Le macchine si scontrano praticamente per arrivare a me. È così bello essere così popolare!”.

“E ora ogni giorno mi vengono addosso per strada e in tutti i negozi, mi danno fastidio e mi spingono sempre con le mani”.

4. Insabbiamento dell’ attività: 32 (64%)

“Le autorità finanziano, proteggono e organizzano gli stalker, e i media vanificano ogni copertura”.

“Non pensate mai di rivolgervi ad alcuna autorità perché è conosciuta ai più alti livelli e velata”.

“Tutte le grandi organizzazioni ne fanno parte e lo coprono tutte. Voi fate i loro nomi, ve lo dico io. FBI, NRA, CIA. Ho appena scoperto che il servizio di sicurezza alimentare e di ispezione ne fa parte”.

“Si sono infiltrati a tutti i livelli ed è per questo che possono nascondere le loro azioni… Ho bisogno di essere veloce, visto che lo cancelleranno più o meno mentre scrivo, ma alcuni esempi li offrirò… Tutti i dipartimenti governativi, tutti i media, le compagnie aeree, l’aviazione degli Stati Uniti, gli istituti medici, le banche, i grandi magazzini, le aziende che fabbricano armi”.

“Penso che il Dipartimento di Giustizia sia l’agenzia principale dietro l’insabbiamento”.

5. Sorveglianza elettronica: 30 (60%)

“La residenza in cui vivo è stata messa sotto sorveglianza audio e video…”.

“Inoltre, essere perseguitati 24 ore su 24, 7 giorni su 7 da congegni elettronici, molestare e invadere il mio spazio e i miei diritti di privacy, così come, essere monitorato da sorveglianza, usare prodotti chimici.

“Sono stato vittima di una sorveglianza elettronica segreta 24 ore su 24, 7 giorni su 7”.

“È stato allora che la residenza in cui vivo è stata messa sotto sorveglianza elettronica o sono stato messo sotto sorveglianza audio e video all’interno della cosiddetta casa in cui vivo”.

“Irradiando le persone con il satellite e la griglia radar sopra l’orizzonte, che è attraverso l’interferometria a parete per scansionare/spiazzare/assalto/controllo mentale, ecc.

6. Obiettivo in base al rumore: 22 (44%)

“A volte è difficile dormire a causa delle molestie da rumore. A volte uso i tappi per le orecchie quando vado a letto”.”Mentre scrivo questo, la persecuzione mi sta accadendo proprio in questo momento, attraverso tecniche di rumorosità: stalker di gang che vivono come vicini di casa che condividono il muro, porte che sbattono a tempo, tosse, risate, tiri lo sciacquone del bagno”.

“Sto studiando a scuola e sono numerose le campagne sul rumore”.

“Lo stesso suono si sente da 20 anni in case diverse, città diverse e stati diversi. Per tutto il giorno questa pietra viene utilizzata in momenti diversi in modo caratteristico. A volte ogni 5 minuti, a volte continuamente, a volte ad alta voce”.

“Usando riferimenti di rumore codificati durante i miei orgasmi come un’inferenza di minaccia di tortura fisica”.

“Rumore e campagne di mimica. Interrompere la vita del bersaglio, dormire con utensili elettrici rumorosi, costruzioni, stereo, porte che sbattono, ecc. Parlare in pubblico di cose private nella vita del bersaglio. Mimare le azioni del bersaglio. Fondamentalmente, far sapere al bersaglio che sono nella vita del bersaglio. Interferenze quotidiane, niente che sarebbe troppo evidente per un occhio non allenato, ma psicologicamente degradante e dannoso per il bersaglio nel tempo. Nel mio caso, non l’ho notato perché Londra è comunque piuttosto rumorosa e so chi contattare dopo anni di lavoro per le autorità locali nel momento in cui un criminale tenta questa tattica. Per un certo periodo, dei sassolini sono stati gettati sul tetto di casa mia nel cuore della notte, finché non ho installato delle telecamere a circuito chiuso”.

7. Essere controllati a distanza/controllo mentale: 20 (40%)

“La gente non ha idea di quanto siano avanzati i metodi di controllo della mente delle autorità e dei mezzi che hanno per applicarli”.

“Sono stato vittima di una sorveglianza elettronica segreta 24 ore su 24, 7 giorni su 7, di molestie psicologiche, di manipolazione e di controllo della mente”.

“Sono pienamente in grado di prendere il controllo dei processi mentali di tutti. L’hanno fatto nella Germania nazista e lo stanno facendo anche qui”.

“Ti ricoprono di chemioterapia e non puoi cancellarli nemmeno con uno scrub vitaminico e questi permettono loro di prendere il controllo della tua mente e dei tuoi pensieri”.

“Le tattiche di controllo della mente sono altamente sofisticate, e hanno degli Ordini che ti fanno vedere i riflessi di te stesso”.

“Inseriscono pensieri e idee e mi ci è voluto un po’ di tempo per capire che questi non erano i miei pensieri, non le mie idee”.

8. Soggetto a hacking elettronico: 19 (38%)

“Tutte le mie password, le e-mail, i login, in pratica tutte le mie informazioni private sono compromesse”.

“I colpevoli si introducono non solo nei miei telefoni, ma anche in tutti i cellulari dei miei familiari per ottenere informazioni sui miei piani di viaggio, in modo da poter organizzare le persone in luoghi strategici per dimostrare il teatro di strada in cui si svolgono drammi dal vivo ben recitati”.

“Il mio computer è stato dirottato, il cellulare e il telefono LAN”.

“Il mio ex marito e i miei cellulari sono stati clonati”.

“I gang-stalker mi hanno seguito a casa di un amico e hanno violato il mio cellulare per ascoltare la conversazione all’interno e ci hanno messo sopra il numero di mia madre come se avesse chiamato. Non l’aveva fatto”.

“Dopo ORE di ricerche, stasera mi sono ritrovata qui in qualche modo. Ho dovuto registrarmi per postare questo commento, ma prima di ricevere la mia e-mail di conferma, avevano già cambiato la mia password. Sono così veloci e così bravi”.

9. Vittime di un fenomeno globale: 19 (38%)

“Inoltre, penso che questo sia un lavoro collaborativo delle agenzie di intelligence di tutto il mondo”.

“Questo programma globale è reale e solo perché non sta accadendo a loro non significa che non stia accadendo affatto”.

“Il governo lo sa e questa non è una teoria, ci sono prove a livello globale, passate e presenti”.

“Loro governano il mondo, tutte le persone al potere sono loro.Ho molti casi, e così migliaia di altri in tutto il mondo.”

10. Malattie fisiche come diretta conseguenza dello stalking di bande: 18 (36%)

“La pelle si sta staccando, il mio cuoio capelluto è stato bruciato diverse volte. Sono stato avvelenato, ho avuto diarrea per sette giorni di fila fino a quando non sono stato in grado di prendere la medicina”.

“Ci sono state molte notti in cui sono stato gasato e fulminato e non pensavo che avrei vissuto abbastanza a lungo da vedere le ore di luce del giorno la mattina dopo”.

“Tanti raggi gamma e irradiazioni mi pompavano attraverso di me e mi facevano male”.

“Ho subito un avvelenamento estremo all’interno della mia casa. Il mio corpo è stato letteralmente sconvolto più volte di quante ne possa contare. La maggior parte delle volte succede quando cerco di andare a dormire la notte.

La privazione del sonno è, presumo, una delle loro punizioni preferite. Il mio cranio è stato fritto e sostituito con chissà cosa. Una volta riuscivo a malapena ad uscire di casa a causa della sensazione di “fusione” nella mia testa.

Giocano costantemente con il mio cuore come se fosse un bean bag ed è stato anche sottoposto al loro gioiosissimo trattamento d’urto.

A volte non riesco nemmeno a sentire il battito del cuore. La sensazione di essere stato rimosso e sostituito è stata la sensazione più forte della mia vita. Una volta rimosso, non riuscivo a sentire nessuna parte del mio corpo e il soffitto si oscurava come se stessi davvero morendo, finché non l’hanno riattaccato.

Ho subito continue vessazioni. Ho anche subito una pressione costante sulla mia testa come se fosse stata schiacciata. Anche durante la guida”.

“”Hanno dirottato i miei neuroni e li hanno fatti soffrire: non si possono avere veleni e interferenze elettroniche a questi livelli senza che ne derivi un trauma fisico”.

“Sono anni che non riesco a respirare all’aperto. È così che è iniziato tutto. Di notte, Mi sveglio e annego nel muco e questo avviene ogni notte da oltre 4 anni e mezzo…

Quando esco fuori, anche solo per un minuto, le tossine del chemtrail mi si appiccicano come una calamita e l’odore è così forte che devo strofinare via la pelle per toglierlo”.

11. Colpito da calunnia/pettegolezzi: 17 (34%)

“Ciò avviene attraverso campagne di calunnia e menzogne. Ad esempio, alla gente della comunità del bersaglio viene detto che il bersaglio è un ladro, coinvolto nella droga, una prostituta, un pedofilo, un pazzo, un pazzo, nei guai per qualcosa, ha bisogno di essere guardato.

Sul bersaglio verranno persino prodotti dei falsi file, mostrati ai vicini, alla famiglia, ai negozianti. Tentativi di questo tipo erano stati fatti contro di me con scarso successo. Spesso persone che mi conoscono o persone che mi conoscono in luoghi che frequento mi hanno fornito filmati di telecamere a circuito chiuso o descrizioni dei colpevoli che cercano di calunniarmi”.

“Lentamente sono riusciti a mettere molte persone contro di me diffondendo ogni sorta di menzogne e dicerie”.

“Sempre più persone cercano di causare incidenti intorno a me, le persone al lavoro sembrano quasi bipolari – un minuto prima sono amichevoli, quello dopo raccontano bugie su di me a molte persone”.

“Se qualcuno inizia a parlare di calunnie su di te (perché ce ne sono sempre), allora vattene”.

“Sono le continue e continue menzogne sulla mia vita e lo dico a tutti quelli che vedo”.

12. Reinterpretazione degli eventi passati alla luce delle esperienze di gang stalking: 17 (34%)

“Ricordo quegli strani avvenimenti… non mi hanno dato un senso anni fa, ma ora sono in grado di sistemare il mosaico”.

“Ora ci ripenso e penso che forse lo diceva solo per poter continuare a fare quello che faceva”.

“Ho lasciato la città a causa dei problemi di soffocamento, perché pensavo fosse solo inquinamento, ma ora lo so meglio”.

“Ero stato vittima di bullismo in molti luoghi diversi. Pensavo che fossero tutti accaduti per colpa mia o che fossi solo sfortunato.

Ora so che i miei colpevoli hanno negato per anni i miei diritti umani fondamentali. Hanno sabotato tutte le mie opportunità.

Hanno rovinato le mie relazioni personali, sociali e di coppia. Hanno compiuto molti atti malvagi. Hanno cercato di spingermi al livello più basso della scala sociale”.

“Per tutto il tempo ho dubitato di me stesso e poi ho avuto una rivalutazione (serie di rivelazioni/rivalutazioni) che mi ha permesso di vedere che avevano gestito le cose in questo modo per me”.

13. “Soggetto a ingresso clandestino e non autorizzato in casa: 17 (34%)

“Ho avuto persone che sono venute a casa mia quando non ero in casa. Anche quando sono a casa. Non prendere niente. Spostare un paio di cose è tutto… il mio spazio in soffitta sembrava sempre diverso ogni volta che ci salivo dentro”.

“In quel momento ho iniziato a notare cose strane che accadevano all’interno della residenza in cui vivevo, la mia CASA. Le cose personali iniziarono a mostrare segni di essere state attraversate da qualcuno. I miei libri, le mie carte personali, i miei diari, ecc…, avevano le pagine piegate, erano segnati in vari punti o in alcuni casi erano effettivamente mancanti”.

“Ora non posso nemmeno uscire di casa perché appena sono a casa parlano tutti, e poi sono dentro che frugano tra le mie carte personali e spostano la mia biancheria”.

“E entreranno nei tuoi locali e sposteranno le cose e modificheranno le cose per farti sapere che ci sono stati”.

“Ogni volta che andavo al negozio, la rete era dentro il mio bagno. Hanno questo folle bisogno di controllare i miei armadietti e li sento sussurrare “sta tornando a casa, andiamocene”.

14. Vandalismo/furto di beni personali: 16 (32%)

“I fili della mia auto sono stati gravemente danneggiati mentre era in un garage durante la notte”.

“Uno dei primi incidenti è stato il ritrovamento di oggetti rovinati che non riuscivo a spiegare”.

“Il mio veicolo è stato scassinato e vandalizzato”.

“Si tratta di danni alle cose e di auto infestare le auto.”

“La mia auto è stata scassinata. Le serrature della mia porta di casa sono state forzate. Le finestre del mio schermo sono state tagliate per potervi accedere. La lista va avanti all’infinito”.

“Rompere la mia cuccia per cani è stata una delle ultime cannucce”.

15. La polizia come parte della cospirazione: 16 (32%)

“La polizia chiude un occhio, SE NON ENTRAMBI”.

“Un elicottero della polizia di stato si librava sopra la biblioteca e mi seguiva fino a casa”.

“Anche quando questo veniva fatto direttamente davanti alla polizia, in piena vista, anche loro, quando mi avvicinavo a loro, facevano finta di non vederlo”.

“Credo che dietro a tutto questo ci sia il governo, con l’aiuto della polizia locale e di altre agenzie locali”.

“La verità è che la sorveglianza illegale e le punture illegali della polizia sono in corso. Inoltre non dimentichiamoci delle liste di sorveglianza del governo che vengono inviate alle forze dell’ordine locali.

Le liste possono anche essere una lista delle forze dell’ordine locali”.

“E ora il dipartimento di polizia locale è stato coinvolto. Mi seguono costantemente. Non mi fanno accostare e non mi multano per niente, mi seguono quasi ogni giorno”.

16. I vicini come parte della cospirazione: 13 (26%)

“Le molestie elettroniche e tutto il resto vengono dai vostri vicini”.

“Dal 2012 ho iniziato a scoprire alcune delle persone, vicini che conosco da tutta la vita”.

“I miei vicini hanno iniziato a molestarmi in vari modi. Uno proprio sopra il mio appartamento ha iniziato a saltare sul pavimento di notte. Un altro mi ha sbattuto contro il muro mentre dormivo. Alcuni vicini sbattevano spesso le porte”.

“Come ho detto, alcuni dei miei vicini mi perseguitano”.

“Stamattina sono finito in lacrime dopo un altro litigio con i vicini colpevoli!

“Ma certamente, molti dei miei vicini (non tutti) sono coinvolti, ora”.

17. Anche i familiari e gli amici della vittima sono stati presi di mira: 13 (26%)

“Troppi miei amici vengono calunniati e attaccati in questo modo per ignorare tutto ciò”.

“Il mio migliore amico ha subito minacce, molestie sul lavoro e attraverso il suo padrone di casa. Ha avuto macchine che gli giravano intorno, come fanno con me. Ha avuto estranei davanti a casa sua e guarda nel suo appartamento (con me come testimone). Alcuni vicini ora lo odiano. Tutto quello che mi è successo, solo in modo meno intenso”.

“Anche la mia famiglia e i miei amici sono stati molestati e perseguitati, anche la famiglia allargata. Le loro auto sono state manomesse. Ci sono stati tentativi da parte di terzi di controllare le loro spese con la carta di credito”.

“Poi, durante la notte sono entrati in casa e mi hanno lasciato degli oggetti da trovare per farmi sapere che il mio amico era in pericolo”.

“Recentemente, quando è morto un parente, ho ricevuto tre chiamate bloccate quel giorno, il che mi porta a credere che stiano cyberstalkerizzando la mia famiglia”.

“Mio padre è stato un bersaglio per decenni. Mio nonno (il padre di papà) era un massone. Papà ha detto che il nonno è stato colpito al petto con una specie di arma e che è morto per un attacco di cuore”.

18. Trasmissione voce al cranio, o V2K. Una credenza diffusa tra gli individui presi di mira che le tecnologie di controllo della mente, basate su segnali a microonde, siano usate per trasmettere suoni e pensieri direttamente nella loro testa: 13 (26%)

“Automatizzano il V2K. È ripetitivo e costante. È composto interamente da insulti e istruzioni per “Vai”, “Esci”, “È meglio che te ne vai”, “Morto”, “Sei nei guai” e “Fuori”. Ancora e ancora e ancora e ancora”.

“v2k parla da un uomo d’affari da quattro anni ormai la più insidiosa tecnologia malvagia mai inventata”.

“Mi hanno anche fatto il lavaggio del cervello tramite la v2k in passato, per credere, specie aliene, cioè, insetti, antrapodi ed enormi aracnidi mi mangeranno, a volte fa paura perché se senti qualcosa per così tanto tempo comincia a colpirti”.

“Sento le voci delle persone che mi interrogano e mi maltrattano e mi torturano 24 ore su 24”.

“Vedi, me ne rendo conto solo negli ultimi 12 anni, da quando hanno cominciato a darmi voce al cranio e a perseguitarmi in gruppo”.

19. Famiglia/amici come parte della cospirazione: 12 (24%)

“Tutta la mia famiglia è coinvolta, come lo sarà la tua famiglia. Non puoi fidarti di nessuno”.

“La mia famiglia partecipa a questo orrendo crimine della vita bassa contro tutti gli uomini e le donne perbene”.

“Il mio fidanzato di 8 anni è stato trasformato e ora sono sola”.

“La prossima cosa da sapere è che i membri della famiglia e gli amici stanno tagliando tutti i legami con me. Non vogliono parlare, non vogliono dirmi perché e non mi spiegano su cosa si basa la loro decisione”.

“La mia unica arma è andare avanti e denunciarli (Governo Svizzero/Città di Zurigo/Chiese di Zurigo, la mia famiglia e i loro amici”.

20. Dispositivi di controllo e sorveglianza impiantati nel corpo: 12 (24%)

“Si iniettano dei microchip Nano nella vagina e vi fanno dei circuiti stampati”.

“Mi considero fortunata in un certo senso, se posso dirlo, sono stata mutilata chirurgicamente più di 30 anni fa – e penso che da allora gli impianti in me si sono allentati un po’ – sono andata in sauna, sono andata in baro-camera e ho fatto molte cose folli per disperazione”.

“Sono curioso di sapere come una persona come me possa entrare in contatto con qualcuno che possa aiutare a rimuovere i dispositivi impiantati, a valutare per i dispositivi impiantati e anche a fare rete con gli altri per adottare un approccio proattivo per fermare questo genere di cose”.

“Ho danneggiato le nano-camere nei miei occhi allungando la palpebra. Ho fatto la cosa giusta. Fate attenzione a non danneggiare gli occhi se fate lo stesso”.

“Stanno costruendo delle tecniche cyborg dentro di me. Non so come, ma lo stanno facendo senza fili”.

21. Attacchi fisici: 11 (22%)

“Sono stato fisicamente/sessualmente aggredito da quattro uomini durante lo stalking della mia banda”.

“Ho subito un avvelenamento estremo all’interno della mia casa. Il mio corpo è stato letteralmente sconvolto più volte di quante ne possa contare. La maggior parte delle volte succede quando cerco di dormire la notte. La privazione del sonno è, presumo, una delle loro punizioni preferite. Il mio cranio è stato fritto e sostituito con chissà cosa”.

“Il mio cuoio capelluto è stato bruciato diverse volte. Sono stato avvelenato, ho avuto diarrea per sette giorni di fila fino a quando non sono stato in grado di prendere le medicine”.

“Ci sono state molte notti in cui sono stato gasato e fulminato e non pensavo che avrei vissuto abbastanza a lungo per vedere le ore di luce del giorno la mattina dopo”.

“”Oh sì, mi hanno picchiato con dei bastoni duri. Ho ancora i lividi e continuo a soffrire”.

22. Produrre “prove” dello stalking di bande non riesce a persuadere le autorità a intervenire: 10 (20%)

“Ho 7 psicologi che mi hanno già valutato, confermando che sono stato pedinato da una gang”.

“Tuttavia, ho parlato con gli agenti di polizia che ammettono liberamente di sapere che sta succedendo e nella loro zona. Questo dimostra che si tratta di un’esperienza molto reale, non dovuta in alcun modo ai farmaci”.

“Ho tonnellate di foto di loro che lo fanno”.

“Non importa quante prove ho prodotto, verrebbero ignorate e gli attacchi aumenterebbero”.

“Fotografie e numeri di targa delle auto, tra le altre prove raccolte privatamente, sono state presentate al mio ufficio del CID della polizia locale”.

“Migliaia di pezzi di materiale probatorio sono in mio possesso. Ma a che scopo? Ne fanno tutti parte, quindi non posso mostrarli a nessuno”.

23. I medici come parte di una cospirazione: 10 (20%)

“Così, in un periodo di 2 anni sono stato portato via da casa mia in manette 4 volte e alla fine mi è stato diagnosticato come, avete indovinato, schizofrenico paranoico”.

“Essere etichettato come delirante mi ha rovinato. La cabala psichiatrica ha ottenuto quello che voleva”.

“Ero stufo di sentire voci. Pensavo che avrei potuto denunciarlo e tornare a una vita normale… Sbagliato … mi hanno messo in un reparto psichiatrico e ci sono rimasto per 3 settimane”.

“E sono stato io a essere messo nell’istituto e questo è malato, malato”.

“Poi mi hanno diagnosticato come malato mentale per il loro profitto.”

24. Si lamentavano di non sapere perché fossero perseguitati: 8 (16%)

“E’ chiaro che non so perché mi hanno preso di mira”.

“Ma perché far soffrire così tanto una donna sola con due figli, soprattutto se non ha avuto rapporti personali con loro? Possiamo dire vendetta personale al massimo. I rancori non dovrebbero mai essere così profondi”.

“Voglio solo sapere perché”.

“Mi sono sempre chiesta: perché mi odiano così tanto? …a volte ho pianto per questo…”

“Non ho idea di cosa abbia dato inizio a tutto questo e perché”.

Fonti: MI5—The United Kingdom’s domestic counter-intelligence and security agency; CIA—Central Intelligence Agency, USA; FBI—Federal Bureau of Investigation, USA; NRA—National Rifle Association, USA; CCTV—Closed circuit television; LAN—Local area computer network.

