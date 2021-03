GANG STALKING ORIGINI E DINAMICHE : Gang Stalking, un crimine in diffusione

Il gang stalking è un’operazione di infiltrazione e spionaggio che viene organizzata come forma sistematica di controllo per molestare e perseguitare in ogni luogo un individuo preso di mira. L’individuo viene quindi posto sotto forme palesi e segrete di sorveglianza. La persona viene seguita e monitorata 24/7. Per seguire l’individuo vengono impiegati gruppi di persone a piedi e pattuglie di veicoli per i spostamenti, come parte del processo di monitoraggio vengono impiegati sitemi di tecnologia satellitare di vario tipo. Per comunicare tra loro gli Stalker utilizzano segni con le mani o parole chiavi per segnalare la persona presa di mira ad altri cittadini informatori ,i quali assumeranno il compito di fare lo stesso di zona in zona. Come mezzi di scambio comunicazione oggi vengono utilizzati anche cellulari , internet ,radiotrasmittenti,..

Il Gang Stalking o Stalking Organizzato è molto diffuso anche in Italia,spesso accompagnato da mezzi di tortura a distanza con armi ad energia diretta e sistemi psicotronici per pressare ed intimorire la vittima.

Nella parte iniziale del programma la persona viene monitorata al fine di conoscerne le abitudini,il carattere,l’indole,le fragilità per poter dopo creare uno schema personalizzato di stalking.

Il Gang Stalking ha molte somiglianze con il mobbing sul lavoro, ma avviene in modo molto più esteso e articolato. Si chiama Gang Stalking proprio perché il bersaglio è seguito e spiato in tutto e per tutto, posto sotto sorveglianza intrusiva da gruppi organizzati ,il “Covert Fonti intelligenza umana”, noto anche come informatori Citizen, spie civili. Gli stalker che vengono reclutati appartengono a qualunque ceto sociale in base alla necessità del momento.

Le indagini di Cointelpro e i programmi SQUAD RED e gli stessi programmi della Rosa Rossa sono stati utilizzati sia per il monitoraggio,che per la persecuzione di vari gruppi e persone. Essi sono stati in vigore per più di cento anni e hanno per l’appunto impiegato “Covert Fonti intelligenza umana”. Queste azioni sono progettate per distruggere il bersaglio nel corso degli anni,far si che venga considerato come pazzo e poco attendibile attraverso le molestie che si muovono parallelamente alla diffusione di calunnie, creando una situazione di emarginazione ed isolamento ed infine privandolo di qualunque forma di sostegno da parte della comunità.

Gli obiettivi secondari sono quelli di rendere il bersaglio il più possibile vulnerabile e disorientato,riducendolo spesso ad una condizione di esasperazione,senza casa, senza lavoro,senza soldi nè amici per poter meglio riuscire nell’istigazione al suicidio forzato, proprio come quello che hanno fatto in alcune operazioni mosse dalla Cointelpro.

Per comprendere meglio questo fenomeno,le dinamiche sono state riassunte nel seguente documento:

“Stalking terroristici in America” di David Arthur Lawson.

David Lawson è un investigatore privato autorizzato dalla Florida. Ha seguito questi gruppi di stalking dall’interno e dall’esterno per 12 anni. Ha anche viaggiato con loro. In una recente e-mail, a proposito dei gruppi canadesi, David Lawson ha detto quanto segue:

“Quando ho viaggiato con il gruppo verso le cascate del Niagara a Buffalo, avremmo potuto unirci ai canadesi nell’attraversare il confine ed essi sarebbero potuti venire con noi negli Stati Uniti, di tanto in tanto.”

Questo dà solo un’indicazione di quanto questi gruppi di stalking siano numerosi e ben organizzati.

UOMO CAVIA: IN SVEZIA, MA LUI NON LO SAPEVA

Roma, 5 dic. (Adnkronos) – Andare dal medico per un banale intervento, la deviazione di un setto nasale, e trasformarsi senza volerlo in una cavia umana: e’ successo nella civilissima Svezia. A Robert Naeslund, 54 anni, il dottor Curt Strand nel ’67 inseri’ nel cervello, attraverso le cavita’ nasali, un ‘trasmettitore cerebrale’. La stessa cosa si e’ ripetuta, con modalita’ diverse e approfittando di un periodo di reclusione dell’uomo per frode, altre cinque volte, tra il ’73 e il ’78, finche’ due dei cinque trasmettitori furono rimossi, con due interventi compiuti in Grecia.

”In Svezia, nessun medico si e’ proposto per estrarre gli elettrodi dalla mia testa – dice Robert Naeslund in un’intervista pubblicata sull’ultimo numero di ‘Notizie Verdi’ – Anzi, il ministero della Sanita’ svedese ha minacciato di dichiararmi malato di mente, se non avessi smesso con le mie richieste. Un professore americano ha accertato che trasmettitori cerebrali erano stati impiantati alla base della parte frontale del mio cervello e all’interno del cranio”.

Con quali effetti? ”Sono attivi giorno e notte e mi fanno impazzire. Emettono suoni simili a quelli radio e cambiano di intensita’, acuendosi se mi tappo le orecchie. Per di piu’, la mia memoria e’ sempre piu’ debole, perche’ le mie facolta’ mentali e psicologiche sono state gravemente alterate”.