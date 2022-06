Gang Stalking: sono un paranoico o tutto vero ?

Che cos’è lo stalking di gruppo?

Le segnalazioni di “gang stalking” (aka “gang-stalking” o “gangstalking”) sono emerse almeno 15 anni fa da parte di sedicenti “individui presi di mira” (“TI”) che affermavano di essere seguiti, sorvegliati, molestati e in altro modo vittimizzati da forze sconosciute che brandiscono armi ad alta tecnologia di “controllo mentale”. Da allora si è scritto molto di più su questo fenomeno, soprattutto negli ultimi anni, con l’ attenzione nazionale dedicata ad alcuni casi notevoli di violenza e sparatorie di massa perpetrati da persone che si identificano come TI

La realtà soggettiva della paranoia

Naturalmente, lo stalking da parte di un singolo individuo è una realtà pericolosa per alcuni, specialmente per le donne che fuggono da relazioni abusive e altri bersagli dell’erotomania . E il bullismo da parte di un gruppo di individui (detto anche “mobbing”) è sempre più riconosciuto come un pericolo per la scuola e il posto di lavoro . In un episodio chiamato ” Trust Fall “, il podcast di NPR Invisibilia ha recentemente evidenziato un caso apparentemente improbabile di molestie su Internet che si è poi rivelato reale.

Un recente articolo del New York Times descriveva in dettaglio un altro caso reale di ” cyberstalking ” e sorveglianza di persona da parte dei dipendenti di eBay. E sì, alcuni eventi reali nella storia, come il programma di “controllo mentale” MK-Ultra della CIA e il programma di sorveglianza COINTELPRO dell’FBI degli anni ’50, si sono verificati, proprio come la moderna manipolazione di massa del comportamento umano attraverso i social media è una realtà in cui tutti ora viviamo.

Ma se non stai sperimentando personalmente lo stalking di gruppo, è difficile per un estraneo, tanto meno uno psichiatra, accettarlo come qualcosa di diverso da un esempio di paranoia da manuale . In effetti, questa è stata la conclusione dei pochi ricercatori sulla salute mentale che hanno esaminato lo stalking di gang fino ad oggi. Nel 2006, il dottor Vaughn Bell e colleghi hanno pubblicato un’analisi di 10 resoconti online di “esperienze di controllo mentale” coerenti con lo stalking di gang (sebbene non abbiano menzionato quella parola esplicitamente). 2 Quando valutati da tre psichiatri indipendenti, tutti i resoconti sono stati classificati come coerenti con l’evidenza di un disturbo psicotico .

Nel 2015 i dott. Lorraine Sheridan e David James hanno condotto un’analisi di 128 risposte a un sondaggio sullo stalking che ha concluso allo stesso modo che il 100% dei casi di stalking di gruppo da parte di più individui coordinati rifletteva deliri paranoici (al contrario, solo il 4% di coloro che hanno riferito di stalking da parte di un singolo individuo erano ritenuto delirante). 3 In entrambi questi studi, le affermazioni di gang stalking sono state attribuite alla paranoia perché sfidavano la credulità, spesso a causa dell’enorme quantità di risorse o del livello di organizzazione coordinata che sarebbe stato necessario per portare a termine quanto affermato.

Come psichiatra, è quasi impossibile non essere d’accordo con queste conclusioni. Le delusioni sono definite in psichiatria come “convinzioni fisse e false”, con la paranoia che rappresenta una versione classica in cui si crede di essere seguiti, molestati o perseguitati in altro modo. La vigilanza – tenere d’occhio ed essere generalmente diffidenti nei confronti di potenziali minacce – è normale e può trasformarsi in un’ipervigilanza esagerata in varie condizioni, ad esempio essere stata una vera vittima di violenza. All’estremo, la paranoia in piena regola dell’intensità delirante può essere intesa come quello stesso sistema di allerta evolutivo andato completamente storto, al punto da vedere le prove e credere che tali minacce siano quasi ovunque.

l’articolo continua dopo la pubblicità

E nonostante gli stereotipi stigmatizzanti sui disturbi psicotici come la schizofrenia, coloro la cui paranoia fa parte del “disturbo delirante” – in cui deliri “non bizzarri” o plausibili sono gli unici sintomi – in genere non appaiono “bizzarri o strani” e hanno un funzionamento relativamente integro, secondo i tradizionali criteri diagnostici del Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali (DSM). (Per un eccellente ritratto di com’è essere sposati con qualcuno con un disturbo delirante, ascolta questo episodio di This American Life intitolato ” Non puoi gestire la verità .”) Questo aiuta a spiegare perché, a parte le loro convinzioni idiosincratiche, molti TI non sembrano ovviamente psicotici: non esiste una cosa del genere!

Ma scavare più a fondo racconta una storia diversa. Molti TI segnalano preoccupazioni non solo per lo stalking di gruppo, ma anche altri sintomi comuni di malattie mentali, come allucinazioni uditive o udito della voce e convinzioni ancora meno plausibili, come avere “impianti” all’interno dei loro corpi che possono controllare i loro pensieri o che le persone sono state sostituiti da alieni. Ma anche quelli con paranoia “pura” sembrano mostrare esempi da manuale di pensiero delirante.

Nel corso della mia carriera , ho lavorato con centinaia se non migliaia di persone con deliri paranoici, inclusi ma non limitati a coloro che hanno affermato di essere vittime di stalking di gang. In tali casi, le pretese di persecuzione sfidano la credulità per diversi motivi.

In primo luogo, c’è l’incredibile portata di ciò che viene affermato… flotte di SUV neri con i finestrini oscurati, persecutori mascherati a ogni angolo di strada e tecnologia segreta futuristica che viene dispiegata chissà dove. In secondo luogo, c’è una mancanza di qualsiasi motivo ovvio o credibile per la persecuzione… perché la CIA dovrebbe dedicare risorse considerevoli per mantenere un “Joe medio” sotto costante sorveglianza per anni e anni (notare che paranoia e grandiosità – un esagerato senso di sé- importanza, spesso vanno di pari passo)? In terzo luogo, le esperienze persecutorie continuano indipendentemente dai tentativi di fuga o ricollocamento, anche quando sono ricoverate in ospedale nel reparto di psichiatria ospedaliera e sono contraddette da conoscenti o familiari e amici che vivono nelle immediate vicinanze. E così, attraverso il processo di eliminazione e il riconoscimento come caso da manuale,

Naturalmente, è la regola piuttosto che l’eccezione che le persone con disturbo delirante evitano di essere etichettate come malate di mente e rifiutano i rinvii alla psichiatria. Ma un’altra cosa che può aiutare a chiarire che le preoccupazioni persecutorie sono deliranti è che la paranoia spesso si risolve quando le sue cause sottostanti vengono effettivamente trattate, sia partecipando a una psicoterapia che sfida le distorsioni cognitive di fronte all’evidenza, assumendo farmaci per disturbi psicotici come la schizofrenia, o interrompere l’uso di droghe illecite note per causare paranoia, come metanfetamine, cocaina e talvolta marijuana o alcol (molti traggono vantaggio da una combinazione di questi interventi).

l’articolo continua dopo la pubblicità

Una volta trattate, le persone a volte sviluppano l’intuizione che l’esperienza non era reale dopotutto e si spiega meglio con la paranoia. Ma altrettanto spesso, una convinzione delirante potrebbe non essere completamente abbandonata come spiegazione per eventi passati, tanto quanto qualcuno è semplicemente sollevato e grato che, per qualsiasi motivo, la persecuzione sia cessata.

Le convinzioni, siano esse di TI o di psichiatri, sono in definitiva giudizi probabilistici in cui la distinzione tra un’illusione e una credenza normale è la differenza tra ciò che potrebbe essere vero e ciò che è probabile che sia vero e il livello di convinzione associato per quel giudizio. Per definizione, le persone con deliri detengono convinzioni con livelli di convinzione ingiustificati, con la principale “prova” della convinzione che risiede quasi esclusivamente all’interno dell’esperienza soggettiva. Spesso ragionano che “non posso essere pazzo perché sembra così reale” (se non lo facessero, non sarebbero deliranti, in altre parole, se credi di essere paranoico, non lo sei!).

Al contrario, i medici che valutano i deliri devono essere aperti e indagare sulla potenziale realtà di convinzioni apparentemente infondate (ricordiamo che nello studio del Dr. Sheridan, il 96% delle affermazioni di stalking individuali sono state giudicate reali), formulando giudizi probabilistici basati su prove oggettive . Secondo la maggior parte dei resoconti, lo stalking di gang non regge a tale analisi obiettiva per nessuno diverso da coloro che lo subiscono. Questa è la realtà confondente delle delusioni: alla fine sono fondate sull’esperienza soggettiva, mentre la verità è oggettiva.

Servire nella posizione privilegiata dell’autorità come arbitro di ciò che è credibile o no – della verità – richiede una mentalità aperta su ciò che è possibile nell’universo, consapevole dell’ampiezza delle credenze culturalmente sanzionate e umile riguardo ai limiti dell’essere umano conoscenza. E così, piuttosto che soccombere al pregiudizio binario , forse dovremmo considerare se lo stalking delle gang potrebbe non essere poi così in bianco e nero. Forse non è così semplice come una questione di paranoia o no. Nella parte 2 di questa serie, ” Gang Stalking: Conspiracy, Delusion, and Shared Belief “, esaminerò una terza possibilità, rivisitando l’intersezione di teorie del complotto e delusioni condivise nell’era digitale .

Leggi le parti 2 e 3 di questa serie sul “gang stalking:”

Gang Stalking: cospirazione, illusione e convinzione condivisa

Gang Stalking: un caso di isteria di massa?

Riferimenti

Copertura mediatica del gangstalking sulla stampa popolare e online (in ordine cronologico):

Weinberger S. Nuovo su Internet: una comunità di persone che credono che il governo stia trasmettendo voci nelle loro menti. Il Washington Post ; 14 gennaio 2007. https://www.washingtonpost.com/archive/lifestyle/magazine/2007/01/14/mind-games-span-classbankheadnew-on-the-internet-a-community-of-people-who -credete-che-il-governo-sta-rimettendo-voci-nelle-loro-menti-possono-essere-pazzi-ma-il-pentagono-ha-perseguito-un-arma-che-può-fare-proprio-questo -span/a0d09db6-d7aa-4fcd-a829-2a3ebc56df9d/

Kershaw S. Condividere i loro demoni sul web. Il New York Times ; 12 novembre 2008. https://www.nytimes.com/2008/11/13/fashion/13psych.html

McPhate M. Stati Uniti di paranoia: vedono bande di stalker. The New York Times , 10 giugno 2016. https://www.nytimes.com/2016/06/11/health/gang-stalking-targeted-individuals.html

Il New York Times. Il pistolero di Baton Rouge e gli “individui presi di mira”. The New York Times , 19 luglio 2016. https://www.nytimes.com/2016/07/20/us/gavin-long-baton-rouge-targeted-individuals.html

Kiberd R. L’incubo del mondo online del “gangstalking”. vizio ; 22 luglio 2016 https://www.vice.com/en_us/article/aeknya/the-nightmarish-online-world-of-gang-stalking

Flatley JL. Deliri paranoici nello stato di polizia. Il contorno ; 2 febbraio 2017. https://theoutline.com/post/995/targeted-individuals-paranoid-delusions-in-the-age-of-surveillance?zd=1&zi=dq4fqvtl

Vice. Incontra la comunità individuale mirata. YouTube ; 24 maggio 2017. https://www.youtube.com/watch?v=62s3FinAoC0

Vice. Il mondo da incubo del gangstalking. YouTube ; 7 novembre 2017. https://www.youtube.com/watch?v=5LPS7E-0tuA

Yan L. Giochi mentali: le vite torturate di “individui presi di mira”. cablato ; 4 marzo 2018. https://www.wired.com/story/mind-games-the-tortured-lives-of-targeted-individuals/

Guerrero J. Mio padre dice che è un “individuo preso di mira”. Forse lo siamo tutti. cablato ; 25 ottobre 2018. https://www.wired.com/story/my-father-says-hes-a-targeted-individual-maybe-we-all-are/

Crocket J. Gangstalking e la ricerca del senso nel caos. medio ; 15 gennaio 2019. https://medium.com/@jbcrocket/gangstalking-and-the-search-for-sense-in-chaos-d27430f71d75

Chapman B. Gangstalking: un nuovo tipo di culto della cospirazione su Internet. medio ; 18 luglio 2019. https://medium.com/bigger-picture/gangstalking-a-new-type-of-internet-conspiracy-cult-ab0a4fc7b85c

Tait A. “Sto impazzendo o sono perseguitato?” All’interno dell’inquietante mondo online del gangstalking. Revisione della tecnologia del MIT ; 7 agosto 2020. https://www.technologyreview.com/2020/08/07/1006109/inside-gangstalking-disturbing-online-world/

_____

Articoli di riviste accademiche e studi di ricerca di cui sopra:

1. Sarteschi CM. Omicidi di massa, individui presi di mira e stalking di gang: esplorare la connessione. Violenza e Genere 2018; 5:45-54.

Questi resoconti giornalistici – nella stampa mainstream, così come in siti di autopubblicazione come Medium e due documentari Vice (per una bibliografia cronologica, vedere la sezione dei riferimenti alla fine di questo post sul blog) – offrono ritratti intimi, comprensivi e avvincenti di coloro che si identificano come vittime di gang stalking. In sintesi, i TI in genere descrivono di vivere in uno stato di paura costante, vedendo prove di essere seguiti da auto della polizia senza contrassegni in ogni SUV nero che passa, di essere colpiti da radiazioni “a bassissima frequenza” (ELF) o “Voce to Skull” (V2K) in ogni sensazione di formicolio o dolore fisico, e di intenzioni malevole in ogni gesto altrui.

Le interviste spesso notano che i TI non appaiono “insoliti”, “arruffati” o comunque “pazzi” e che alcuni di loro sono medici, romanzieri acclamati e altri professionisti ragionevolmente ben funzionanti. In effetti, la comunità TI è composta da migliaia di individui diversi, provenienti da tutti i ceti sociali, con resoconti altrettanto diversi su chi potrebbe molestarli e perché.

Ad esempio, il “chi” è attribuito in modo variabile a vicini, ex fidanzati, datori di lavoro, polizia e altre forze dell’ordine, “l’élite finanziaria” o fonti meno convenzionali, come massoni e alieni spaziali. Il “perché” è spesso attribuito a ritorsioni per aver posto fine alle relazioni, agire come informatori sul lavoro, attivismo politico, avere scontri con la legge o essere a conoscenza di informazioni segrete. Le molestie apparentemente prive di motivo vengono attribuite all’essere sfortunate vittime della sperimentazione da parte di agenzie governative che testano nuove tecniche di sorveglianza o controllo mentale.

Se c’è un filo comune nei resoconti dello stalking di gruppo, è che i TI descrivono una sofferenza considerevole non solo a causa delle continue preoccupazioni sull’essere molestati, ma anche dall’esperienza di sintomi fisici, come dolore e “sentire voci” e il significato stigma sociale associato alla condivisione delle proprie affermazioni con familiari, amici o professionisti della salute mentale che li liquidano abitualmente come “pazzi”. Di conseguenza, i TI hanno trovato conforto su Internet, dove condividono “storie di guerra” e strategie di sopravvivenza con individui che la pensano allo stesso modo che si sono trovati allo stesso modo al centro di una vasta teoria del complotto.