Garçom baleado por guarda de folga durante briga em bar morre em Limeira

Homem teria partido para cima do GCM com uma faca e foi atingido por dois tiros; não há informações sobre o motivo da briga. Bar onde guarda atirou em funcionário em Limeira

Gabriela Ferraz/EPTV

O garçom de um bar baleado após uma discussão com um guarda municipal morreu na tarde deste sábado (28) em Limeira (SP). A confusão aconteceu na manhã do mesmo dia, em um estabelecimento localizado no Jardim Piratininga.

Raphael Zancha Granzotto, de 34 anos, estava internado em estado grave na Santa Casa da cidade. Ele foi atingido por dois tiros e não resistiu aos ferimentos. A informação foi confirmada pela funerária para a EPTV, afiliada da TV Globo.

Segundo o boletim de ocorrência, o GM estava no bar, localizado na Avenida Doutor Fabrício Vampré, como cliente e teria atirado para se defender após o homem ter partido em direção a ele com uma faca. Não há informações sobre o motivo da briga.

Plantão Policial de Limeira registrou o caso

Reprodução/EPTV

Granzotto foi atingido por dois tiros, e um deles acertou o pulmão. Já o guarda foi detido e levado ao Plantão Policial de Limeira, onde o caso foi registrado. A polícia apreendeu a pistola e a faca usadas na confusão e ainda não há informações se o agente ficou preso.

Procurada, a Secretaria de Segurança Pública da cidade disse que o guarda estava de folga e que as circunstâncias serão apuradas pela Polícia Civil e pela Corregedoria da GCM.

VÍDEOS: Fique por dentro do que acontece nas cidades

Veja mais notícias no g1 Piracicaba

Ufficio Stampa