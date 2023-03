Garçom é atingido por dois tiros disparados por cliente dentro de pizzaria no litoral de SP; VÍDEO

Vítima de 26 anos foi atingida na virilha e na lombar e foi socorrida por testemunhas. Atirador foi preso em flagrante em Mongaguá. Garçom é atingido por dois tiros disparados por cliente em pizzaria no litoral de SP

Um garçom de uma pizzaria, de 26 anos, foi baleado na virilha e na lombar após um desentendimento com um cliente, de 41 anos, em Mongaguá, no litoral de São Paulo. Segundo apurado pelo g1 neste domingo (26), a vítima foi socorrida por testemunhas e levada à unidade de saúde. Já o atirador foi preso em flagrante por porte ilegal de arma e lesão corporal.

O crime aconteceu na Avenida Marina, no Centro, por volta das 22h deste sábado (25). A reportagem conversou com uma testemunha, o criador de conteúdo digital Rafael Santos, de 26 anos, que presenciou a correria após os disparos e registrou o desespero das pessoas. (veja o vídeo acima)

Pessoas que estavam no calçadão e na Avenida Marina, em Monagaguá, começaram a correr após ouvir os disparos

“Eu estava na praça com idosos no momento da confusão. Estava fazendo vídeos quando ouvi três tiros seguido, e uma gritaria muito alta. Quando eu olhei para trás, vi todo mundo correndo em minha direção. Vi idosos correndo, famílias e crianças. Foi tudo muito rápido, as pessoas se abrigaram dentro dos estabelecimentos e nas portas das lojas. Fiquei assustado com o desespero e a gritaria das pessoas, mas mantive a calma e busquei abrigo”, lembrou Rafael.

Ainda segundo a testemunha, a Polícia Militar ‘foi bem rápida’. De acordo com a corporação, os policiais foram chamados pelo telefone de emergência, 190, sendo informados sobre uma ocorrência com tiros próximo ao calçadão da Avenida Marina.

Policiais militares encontraram o suspeito e o levaram à Delegacia Sede de Mongaguá, onde ele foi preso em flagrante

Chegando ao local, os militares apuraram que um cliente havia disparado contra o funcionário de uma pizzaria, e que o atirador tinha fugido em direção a linha do trem. Conforme a PM, os agentes correram para a linha férrea e encontraram um suspeito tentando se esconder no meio do mato.

Questionado pelos policiais, o homem teria confessado que atirou no funcionário da pizzaria, afirmando que se desentendeu com a vítima e que, segundo consta no Boletim de Ocorrência, diversas pessoas teriam avançado contra ele, que, para ‘se defender’, atirou.

Criador de conteúdo digital, Rafael Santos, estava fotografando um evento de idosos em Mongaguá minutos antes de ouvir o barulho dos tiros em

Após confessar o crime, o atirador mostrou aos militares onde a arma estava escondida e, na sequência, foi encaminhado à Delegacia de Polícia Sede de Mongaguá. De acordo com a Polícia Civil, o B.O foi registrado como flagrante por porte ilegal de arma e lesão corporal. Sendo assim, a autor dos tiros foi levado à carceragem e permanece à disposição da Justiça.

A vítima, porém, foi socorrida por um idoso que participava de um evento no calçadão. Segundo a Polícia Civil, o garçom foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Agenor de Campos e, depois, foi transferido para o Hospital Irmã Dulce, em Praia Grande.

Em nota, a Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina (SPDM), responsável pela gestão do Complexo Hospitalar Irmã Dulce, informou que o paciente está internado para observação e está estável.

Vítima, de camiseta vermelha, foi socorrida e levada à UPA por um idoso que testemunhou a correria em Mongaguá

