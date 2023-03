Garçonete é baleada no pescoço após confusão em festa na zona Oeste de Ribeirão Preto, SP

Vítima de 19 anos foi internada na Unidade de Emergência do Hospital das Clínicas nesta segunda-feira (13). Suspeito foi preso e teria atirado após desentendimento no local. Mulher é baleada em casa de show de Ribeirão Preto, SP

Uma mulher de 19 anos foi baleada no pescoço durante uma confusão em uma festa na madrugada desta segunda-feira (14) no bairro Vila Virgínia, zona Oeste de Ribeirão Preto (SP).

Segundo informações da Polícia Militar, policiais faziam patrulhamento de rotina da Avenida Luzitana, por volta das 4h30, quando se depararam com um carro com o vidro traseiro com marcas de tiro.

De acordo com a polícia, o dono do veículo contou que se envolveu em uma confusão com um homem em uma festa, que acontecia em um estabelecimento próximo, e que foi alvo de disparos feitos por ele.

Os policiais foram ao estabelecimento, mas testemunhas disseram que o homem abordado na Avenida Luzitana é que teria atirado contra pessoas na festa. Participantes disseram à polícia que ele se desentendeu com um homem e foi expulso por seguranças. Depois, ele atirou e um dos disparos acertou o pescoço de uma garçonete.

Homem é preso por suspeita de atirar contra garçonete durante festa em Ribeirão Preto, SP

Naiana Kennedy/CBN Ribeirão

Testemunhas disseram ainda que a jovem atingida trabalha no bar do estabelecimento e havia se desentendido com o homem momento antes.

“Ele estava alterado. A gente foi falar com ele e ele grudou no meu pescoço, foi onde que eu dei um chute nele. Depois disso aí, ele falou que ia sair, mas ia voltar. Ele foi e voltou realmente, falou com a moça que levou os tiros, bateu na cara dela e saiu falando que ia dar uns tiros lá fora. Foram falar com ele e ele já estava armado. Pegou a arma e deu os disparos na moça”, diz um homem, que prefere não se identificar.

O suspeito foi preso e levado à Central de Polícia Judiciária (CPJ).

A jovem ferida foi socorrida e levada em estado grave à Unidade de Emergência do Hospital das Clínicas (HC-UE), onde permanece internada.

Vito Califano