Un primo piatto a base di pasta fresca fatta a mano, declinata in un formato tipico della Romagna: ecco la ricetta dei Garganelli di pasta fresca con lucioperca, granseola, porro e pommes soufflées, firmata dallo chef Rigels Tepshi di Ottocentodieci Ristorante di Sannazzaro de’ Burgondi (PV).

La ricetta, protagonista nella carta del ristorante e nel menù Lomellina, vede i Garganelli, pasta fresca di forma tubolare con una caratteristica rigatura perpendicolare, accompagnati da un delicato sashimi di lucioperca, uno dei pesci d’acqua dolce più apprezzati e presenti nella tradizione lombarda, per merito delle sue carni, consistenti ma tenere e dal sapore molto delicato. Il singolare formato dei garganelli, ripieno di granseola, è qui accompagnato da patate soffiate alla francese e porro cotto a bagnomaria in una vaporiera di bamboo.

Ingredienti per 4 persone

Per la pasta fresca

Farina forte 350W: 300 g Farina debole 180W: 100 g Olio extravergine di oliva: 25 g Uova intere: 3 Tuorlo d’uovo: 1 Sale: 7 g

Per il ripieno

Lucioperca: 250 g Pomodorini datterini: 10 g Maggiorana: 3 g Timo: 3 g Pomodorini confit: 10 g Bisque ridotta: 50 g Fumetto di luccio ridotto: 50 g Ricotta di fuscella: 70 g Olio extravergine di oliva: 3 g Sale: 5 g Pepe : q.b.

Per la salsa di porri

Porri: 2 Patate: 2 Acqua: 20 g Sale: 5 g Pepe: q.b. Olio di semi di arachidi: q.b.

Per la salsa di granseole

Granseole: 4 Zenzero: 4 g Bisque di pesce: 250 g Foglie di coriandolo fresche: 2,5 g Corallo: 10 g Succo di mezzo lime: q.b.

Per le pommes soufflées

Albume fresco: 2 g Maizena: 5 g Patate: 2 Olio di semi di arachidi per friggere: 200 g

Per la finitura

Procedimento

Per la pasta fresca

Unire tutti gli ingredienti in una planetaria e impastare fino al raggiungimento di un impasto omogeneo. Stendere fino allo spessore di 4 mm. Avvolgere la pasta nel cilindro di garganelli e usare l’apposito strumento rigato per darne la forma. Far essiccare per circa 72 ore a 28°C.

Per il ripieno

Ricavare dei tocchetti di lucioperca e far rosolare in una casseruola con l’olio e i pomodorini per circa 7/8 minuti. Aggiungere la bisque e il fumetto. Far cuocere per 25 minuti. Scolare dall’olio in eccesso e versare in una boule. Aggiungere la ricotta, il timo, la maggiorana, i pomodori confit, dopo averli tritati finemente. Aggiustare con olio extravergine di oliva, sale e pepe. Far riposare il composto per 24 ore in frigorifero.

Per la salsa di porri

Tritare finemente porro e patate. Rosolare in una casseruola con olio, sale, pepe e aggiungere lentamente il quantitativo necessario di acqua. Cucinare il tutto per 1 ora. Frullare tutto al mixer e passare alla chinoise. Tagliare a julienne l’estremità superiore del porro. Friggere in olio di semi di arachidi. Scolare.

Per la salsa di granseole

Cuocere le granseole in una pentola d’acqua salata per circa 4 minuti. Raffreddare immediatamente disponendo le granseole a testa in giù. Ricavare la polpa dalle granseole fino a ottenere un quantitativo di 150g. Aggiungerla in una casseruola con zenzero, bisque, foglia di coriandolo, corallo, succo di mezzo lime. Portare il tutto a 65°C. Frullare con il mixer e filtrare con chinoise.

Per le pommes soufflées

Tagliare finemente le patate a rondelle. Unire maizena e albume ed emulsionare con una frusta. Spennellare il composto sopra le patate. Unire due strati di patate. Friggere in olio di semi di arachidi a una temperatura di 170°C, fino al punto in cui le patate si gonfiano.

Per la cottura della pasta fresca

Inserire il ripieno dei garganelli in una sac-à-poche e riempire i garganelli. Cucinare a vapore, in un contenitore di bamboo a bagnomaria, per circa 20 minuti.

Per la finitura

Disporre nel piatto 7 garganelli e, sopra ognuno, un cucchiaio di salsa di porro, uno di salsa di granseole, una fettina di sashimi di lucioperca, il porro fritto e una pomme soufflée.