Garimpeiros reclamam do preço de voos clandestinos e ocupam pista ilegal na Terra Yanomami

Garimpeiros comentam que atualmente os voos ilegais custam R$ 15 mil por pessoa – antes, custava R$ 11 mil. Na segunda-feira (6), a FAB anunciou a criação de três corredores aéreos para a saída voluntária dos invasores. Garimpeiros se revoltam com preço de voos ilegais e ocupam pista na Terra Yanomami

Com a criação de três corredores aéreos, anunciada pela Força Aérea Brasileira (FAB), para que os invasores deixem a Terra Indígena Yanomami, garimpeiros que estão no maior território indígena do país reclamam do alto preço dos voos clandestinos para sair do local. Em protesto, eles ocuparam nesta terça-feira (7) a pista do Jeremias, na região de Homoxi, uma das principais rotas do garimpo ilegal (assista no vídeo acima)

Os garimpeiros comentam que atualmente os voos clandestinos custam R$ 15 mil por pessoa – antes, custavam R$ 11 mil. Vídeos compartilhados pelos próprios garimpeiros mostram dezenas de homens e mulheres aglomerados na pista e jogam botijões de gás de cozinha e outros objetos para impedir que as aeronaves pousem.

“Os garimpeiros estão revoltados, enquanto os burus [helicópteros] e os aviões não abaixarem o preço da passagem eles não vão sair da pista, eles não vão pousar enquanto não baixar a passagem. Os garimpeiros estão se revoltando aqui no Jeremias”, diz uma mulher.

O preço cobrado antes da crise foi detalhado no “Yanomami sob ataque”, divulgado em 2022 pela Hutukara Associação Yanomami (HAY). O levantamento indicava que esse valor de R$ 11 mil era para levar garimpeiros para as pistas Rangel, Cascalho, Espadim, Malária, Pau Grosso e Jeremias – onde os invasores se reúnem atualmente.

Relatório indica 40 pistas em fazendas de Roraima que podem ser usadas para garimpeiros entrarem na Terra Yanomami

Voos que transportam garimpeiros para a Terra Yanomami são considerados clandestinos porque não possuem autorização para voarem para dentro do território, não têm plano de voo e, em grande parte das vezes, são feitos em aeronaves com registros irregulares junto à Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC).

Além disso, essas aeronaves voam em baixas altitudes, para não serem flagradas por radares de fiscalização aeronáutica. A Voare, empresa de táxi aéreo legalizada que presta serviços à Saúde Yanomami, cobra em média R$ 14 mil para a região de Homoxi.

O local é o mesmo em que três indígenas Yanomami foram assassinados na última segunda-feira (6). Ontem, a ministra dos Povos Indígenas Sonia Guajajara esteve no local e avaliou a situação como alarmante.

A pista do Jeremias é uma das principais rotas usadas pelos garimpeiros para entrar e sair da Terra Yanomami. O frete aéreo é o modo mais caro para se acessar os garimpos instalados na floresta.

A região tem uma área bastante degradada pelo garimpo ilegal, o local é o mesmo onde uma cratera a céu aberto causada pelo garimpo ilegal ameaçava a estrutura de uma Unidade Básica de Saúde Indígena (UBSI), em março do ano passado.

Garimpeiros impedem avião de pousar na pista do Jeremias, em Homoxi

Reprodução

A FAB determinou nessa segunda-feira (6) a criação de três corredores aéreos para a saída voluntária de garimpeiros da Terra Yanomami. Na prática, a decisão libera voos privados para buscar os garimpeiros.

A medida, de acordo com a FAB, busca garantir uma saída ordenada dos garimpos ilegais. Os corredores vão durar uma semana.

A estimativa é que ao menos 20 mil garimpeiros estejam na Terra Indígena Yanomami. A ação ilegal deles causou uma crise humanitária sem precedentes no território. São pouco mais de 30 mil Yanomami na área que deveria, por lei, ser preservada. No entanto, tem sofrido com o avanço do garimpo ilegal, que só em 2022 cresceu 54%.

Fuga dos garimpeiros

Vídeos que circulam nas redes sociais desde a última quinta-feira (31) mostram homens e mulheres em grupos deixando a região caminhando pela floresta e pelos rios, em barcos lotados.

O motivo da fuga é por conta de uma grande operação que vai acontecer nos próximos dias para expulsar, de vez, os garimpeiros do território, segundo a polícia. A Terra Indígena será ocupada pelas Forças Armadas Nacional e pela Polícia Federal.

Garimpeiros ilegais fogem da Terra Yanomami, em Roraima

Reprodução/Redes Sociais

Em outro vídeo, garimpeiros afirmam estar sem comida e pedem ao Exército e à polícia para serem resgatados da Terra Yanomami. O local é abastecido por aeronaves, mas com o bloqueio aéreo, o “rancho” — como chamam a alimentação — não chega até as áreas de garimpo onde os criminosos estão instalados.

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, afirmou em rede social nesta segunda-feira (6) que determinou reforço das forças de segurança federais que atuam em Roraima para retirar garimpeiros ilegais de terras indígenas, incluindo as áreas de indígenas Yanomami. Dino espera que a saída ocorra “em paz, sem conflitos”.

Maior território indígena do país, a Terra Yanomami enfrenta uma crise humanitária e sanitária sem precedentes. Indígenas, entre crianças e adultos, enfrentam quadro severos de desnutrição e malária.

Vito Califano