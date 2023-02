Garupa morre após moto ser atingida por carro em rodovia de Garça

Acidente ocorreu por volta das 21h, no quilômetro 10, na rodovia da comunidade, próximo à entrada da Fatec. À polícia, motorista do carro disse que não viu a moto. Uma mulher de 47 anos morreu na noite de terça-feira (21) depois que a moto em que ela estava na garupa foi atingida por um carro, na rodovia Prefeito Francisco de Assis Bosquê (SP-349), em Garça (SP).

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu por volta das 21h, no quilômetro 10, próximo à entrada da Fatec.

À polícia, a condutora do carro contou que trafegava no mesmo sentido da motocicleta em direção ao trevo de Garça, quando a atingiu na traseira. Segundo a motorista, ela não viu a moto.

O condutor da motocicleta, também de 47 anos, teve ferimentos graves e precisou ser levado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Garça. A identidade da vítima que morreu no local não foi divulgada.

A motorista do carro fez teste de bafômetro, que não identificou a presença de álcool. A polícia investiga as causas do acidente.

