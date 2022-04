Gary Coleman : l’acteur décédé en 2010 accusé d’harcèlement sexuel par une actrice

Révélé par la série à succès mondial “Arnold & Willy“, Gary Coleman est également tristement connu pour quelques coups d’éclat. L’on peut se rappeler son scandale de violence conjugale datant de l’année 2010 ou encore sa réaction violente face à une fan qui lui demandait un autographe. Très récemment, la star de Diff’rent Strokes vient de faire l’objet d’une accusation pour agression sexuelle par l’actrice comique Molly Shannon. Le magazine People rapporte que le mardi 12 avril 2022, l’actrice de 57 ans a fait des révélations choquantes lors de son apparition dans l’émission Howard Stern Show.

Gary Coleman, décédé en 2010 à l’âge de 42 ans des suites d’une hémorragie intracrânienne, avait harcelé l’actrice quand celle-ci s’était retrouvée seule avec lui dans sa chambre d’hôtel. L’incident remonte dans les années 80 alors que Molly Shannon venait de signer un contrat avec l’agent de Gary Coleman et avait été invitée à rencontrer la star. Molly est arrivée à la chambre accompagnée de son agent, mais a plus tard été laissée seule avec Gary Coleman. Ce dernier était particulièrement insistant selon les scènes relatées par l’actrice. “Il était implacable“, et ce, même si elle lui avait clairement fait comprendre qu’elle était “vierge“.

Gary Coleman était très insistant malgré le rejet de l’actrice

“Il a essayé de m’embrasser et de se mettre sur moi, et j’ai dit : “Non, Gary. Arrête. Alors, je l’ai repoussé. Ensuite, je descendais du lit. Puis, il rebondissait sur le lit. Il sautait, sautait, sautait. Et s’enroulait autour de moi. Ensuite, je le jetais. Et puis il s’est jeté sur moi.” a confié l’actrice sur le plateau de l’émission The Howard Stern Show. “Je suppose qu’à cause de sa taille, je ne me suis pas sentie physiquement menacée. Mais… ça continuait encore et encore. Je répétais. Je le repoussais, il continuait de monter sur moi“, a déclaré Molly Shannon lors de son entrevue.

L’acteur ne s’était même pas calmé après que l’objet de son désir ait “essayé de l’éjecter d’un coup de pied“. Molly Shannon s’est ensuite enfermée dans la salle de bain où l’acteur continuait à la harceler en collant ses mains sous la porte tout en disant : “Je peux te voir !“. L’actrice avait finalement sprinté pour sortir de la chambre de Coleman.

