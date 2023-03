Gashi: Politikanët në Kosovë kanë një fatkeqësi, ëndrrat iu plotësohen mbrapsht

Analisti Astrit Gashi ka thënë se po bëhet një “Kosovë tjetër” me Asociacionin.

“Kurti është duke ndërtuar një Republikë të tretë, e cila është larg Republikës së tretë të ëndërruar të kryeministrit Kurti. Republika e tretë e ëndërruar e kryeministrit Kurti ka pasur afërsi me Shqipërinë, distancë me Serbinë, jo dialog me Serbinë, dialog me Shqipërinë, dialog jo me Serbinë, por me serbët e brendshëm”, ka thënë Gashi në “Debat Plus“.

Gashi ka thënë se politikanët në Kosovë kanë një fatkeqësi që iu plotësohen ëndrrat, por sipas tij “iu plotësohen mbrapsht.

