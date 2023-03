Gasolina aumenta até 80 centavos em SC após volta parcial de impostos federais sobre combustíveis

Informação foi divulgada pelo Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo de SC. Postos de SC começam a vender gasolina com novo preço

Eveline Poncio/ NSC

Com a volta parcial de impostos federais para a gasolina e o etanol, alguns postos de Santa Catarina começaram a quarta-feira (1º) com aumento de até 80 centavos no preço dos combustíveis, segundo o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo de SC (Sindipetro).

Presidente da associação, Luiz Amin afirma que a alta mais expressiva foi vista em Araranguá, no Sul catarinense.

“Todo mundo já estava esperando por esse aumento, mas não sabia o quanto seria. Como o governo demorou para anunciar, muitas distribuidoras repassaram o combustível com valor cheio para os postos. Até segunda-feira deve normalizar”, contextualiza Amin.

A reoneração dos impostos federais, PIS, Cofins e Cide, já havia sido divulgada na segunda-feira (27), mas o governo federal só informou a alíquota na tarde de terça-feira (28): R$ 0,47 sobre gasolina e R$0,02 sobre o etanol.

Sindicato de Comércio Varejista de Combustíveis Minerais de Florianópolis (Sindópolis) antecipou que o aumento médio da Grande Florianópolis deve ser de 50 centavos, conforme divulgado pelo governo federal, chegando a uma média de R$ 5,89 por litro.

Já o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo de Blumenau informou que os preços serão alterados em Blumenau entre esta quarta-feira e quinta-feira (2), mas não detalhou os valores.

As mudanças no Norte não foram divulgadas pelo Sindipetro, que também é responsável pela região.

De quanto é o aumento de imposto?

Para a gasolina, o aumento é de R$ 0,47 por litro.

No caso do álcool, de R$ 0,02 por litro.

Quanta a mudança deve representar para o consumidor final?

Segundo cálculos realizados pela Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom), o preço da gasolina nos postos deve subir cerca de R$ 0,25 por litro.

Isso porque, apesar de uma elevação de R$ 0,47 nos impostos federais, a Petrobras anunciou uma redução no valor do combustível vendido às distribuidoras. Essa redução é de R$ 0,13.

A conta que a Abicom faz leva em conta ainda que a gasolina vendida ao consumidor tem 27% de etanol.

