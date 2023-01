gasolina-da-petrobras-fica-mais-cara-para-distribuidoras-a-partir-de-hoje

Valor passa de R$ 3,08 para R$ 3,31 por litro; o acréscimo nominal é de R$ 0,23 por litro, o que representa uma alta de 7,46%. Bomba de gasolina em posto de combustíveis de Macapá

Os preços da gasolina vendidos pela Petrobras às distribuidoras ficam maiores a partir desta quarta-feira (25). Os demais combustíveis não tiveram os preços alterados.

O valor passou de R$ 3,08 para R$ 3,31 o litro. O acréscimo nominal é de R$ 0,23 por litro, alta de 7,46%.

O último reajuste dos preços da gasolina havia sido realizado em dezembro, com redução de 6,1%. No patamar anterior, os preços da gasolina brasileira eram negociados abaixo dos preços do mercado internacional.

Já a última vez que o preço da gasolina subiu foi em 18 de junho de 2022.

Está em vigor aumento da gasolina de 7,46% nas refinarias anunciado pela Petrobras

Preços nos postos

Vale lembrar que o valor final dos preços dos combustíveis nas bombas depende não só dos valores cobrados nas refinarias, mas também de impostos e das margens de lucro de distribuidores e revendedores.

Os postos têm liberdade para estabelecer os preços cobrados; assim, quando há queda do preço cobrado pela Petrobras, a diferença pode demorar ou nem chegar às bombas.

Segundo a Petrobras, a mistura obrigatória de 73% de gasolina A e 27% de etanol anidro para a composição da gasolina comercializada nos postos faz com que a parcela que fica com a empresa seja de, em média, R$ 2,42 a cada litro vendido na bomba.

“Esse aumento acompanha a evolução dos preços de referência e é coerente com a prática de preços da Petrobras, que busca o equilíbrio dos seus preços com o mercado, mas sem o repasse para os preços internos da volatilidade conjuntural das cotações e da taxa de câmbio”, diz a Petrobras.

