Gasto de R$ 2,6 milhões e relato de ‘choque’ em micos: saiba por que ação de Valinhos para afastar pombos de escolas virou polêmica

Administração diz que medida é voltada para escolas municipais e visa atender problemas apontados por diretores, além do MP-SP e TCE-SP; veja como funciona o sistema. Funcionária de escola diz que instalação resultou em morte de ave e afetou micos. Pombos registrados na região de Campinas

Reprodução/EPTV

Um contrato de R$ 2,69 milhões entre Valinhos (SP) e uma empresa contratada para afastar pombos na cidade repercutiu nas redes sociais e virou motivo de polêmica.

Além de ser alvo de críticas por parte de internautas que defende uso do valor para outras ações, a medida passou a ser questionada após funcionários da Escola Municipal Penho Conte, no Jardim Novo Mundo III, relatarem que uma ave morreu e micos foram afetados após a implementação.

Veja abaixo os motivos que fizeram a prefeitura adotar a medida e o que ela diz sobre as críticas.

Como funciona e relatos de danos

O sistema usado para afastar os pombos é composto por pulsos eletromagnéticos de baixa tensão e não provocam riscos aos humanos e outros animais, garante a prefeitura. “A repelência é exclusiva de columbídeos dada as características fisiológicas dos mesmos, que não pousam no perímetro de instalação do sistema, preservando, portanto, a área instalada de infestações desses animais”.

Ao g1, porém, uma servidorada Escola Municipal Penho Conte, que preferiu não ser identificada ao mencionar que os funcionários foram orientados a não comentar sobre o caso, destacou que após a instalação do sistema uma ave morreu e micos que estavam na área foram afetados na escola.

Ela relatou que os animais reagiram como se tivessem sido eletrocutados, mas não morreram. “Foi horrível, uma gritaria, e assustou as pessoas que estavam perto […] Um dos micos saiu cambaleando. Depois disso tiraram o sistema do telhado e só deixaram em uma área interna da escola”, falou.

Fachada da Escola Municipal Penho Conte, em Valinhos

Fernando Pacífico/g1

Segundo ela, também já há relatos de que problemas parecidos teriam sido verificados em outras unidades. Desde a contratação, já ocorreram ações em nove escolas de cinco bairros: Parque das Colinas, Jardim Pinheiros, Jardim Paraíso, Jardim Novo Mundo e Ponte Alta. A administração informou que houve redução significativa de aves, mas não informou quantas escolas ainda vão receber a ação.

O que será feito?

Em nota, a assessoria da administração alegou que todos os equipamentos utilizados são de responsabilidade da empresa contratada, assim como a aplicação do método já utilizado. Além disso, alegou que houve contratação porque o município não dispõe de estrutura própria para este serviço.

“Laudos técnicos dos equipamentos garantem ausência de prejuízo aos animais, mas, caso haja comprovação de qualquer irregularidade, adotará todas as medidas cabíveis”.

A reportagem não conseguiu contato com a assessoria da empresa contratada até a publicação.

Saúde e atendimento de demandas

O acordo entre o governo Capitã Lucimara (PSD) e a empresa contratada por licitação foi homologado em dezembro de 2022 com objetivo de estabelecer controle de pragas nas escolas municipais de ensino, onde estão matriculados 11,7 mil crianças. O Executivo diz que esta é a primeira vez que a cidade recorre a este tipo de serviço e a medida foi tomada para atender apontamentos feitos pelas unidades, e após questionamentos do Ministério Público (MP-SP) e do Tribunal de Contas (TCE-SP).

O texto do contrato tem como foco a prestação de serviços com “interação neurossensorial, “capaz de impedir a entrada, permanência e proliferação” das aves e que seja ecologicamente correto para reduzir em até 100% a presença destes animais. Ele inclui mão de obra para implementação do projeto, preparo, limpeza dos locais, além das manutenções preventiva e corretiva.

“Depois de vasta análise sobre qual seria melhor para solução essa situação grave que são os pombos no ambiente escolar, sabendo que esse tipo de ave pode provocar várias doenças, e que não poderíamos eliminá-las, entendemos que esse seria o melhor sistema encontrado para espantar as aves do local sem prejudicá-las”, informa texto da prefeitura.

De acordo com o Ministério da Saúde, entre as doenças que podem ser transmitidas pelos pombos estão a salmonelose, a criptococose, a ornitose e a meningite. “O valor por metro quadrado contratado está entre os menores da região, considerando-se o objeto em questão […] Além disso, este é um investimento que contribui para a saúde pública, evitando a transmissão de doenças nas escolas, sem comprometimento dos investimentos nas demais áreas”, destaca nota da administração.

Funcionário durante ação para espantar pombos de escola em Valinhos

Prefeitura de Valinhos

Sem respostas

As assessorias do MP-SP e do TCE-SP não se manifestaram sobre o assunto até esta publicação.

Vista da cidade de Valinhos, na região de Campinas.

Reprodução/EPTV

Medidas de controle

No site do Ministério da Saúde são destacadas as seguintes orientações para controle de pombos:

retirar ninhos e ovos;

umedecer as fezes dos pombos com desinfetante antes de varrê-las;

utilizar luvas e máscara ou pano úmido para cobrir o nariz e a boca ao fazer a limpeza do local onde estão as fezes;

vedar buracos ou vãos entre paredes, telhados e forros;

colocar telas em varandas, janelas e caixas de ar-condicionado;

não deixar restos de alimentos que possam servir aos pombos, como ração de cães e gatos;

utilizar grampos em beirais para evitar que os pombos pousem;

acondicionar corretamente o lixo em recipientes fechados.

VÍDEOS: tudo sobre Campinas e região

Veja mais notícias da região no g1 Campinas.

Mata