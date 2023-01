Gastos de brasileiros no exterior mais que dobram em 2022 com melhora do cenário para a Covid

Números foram divulgados nesta quinta pelo Banco Central. Além da pandemia, preço do dólar e ritmo de crescimento da economia também influenciam gastos de brasileiros lá fora. Os gastos de brasileiros no exterior somaram US$ 12,18 bilhões em 2022, informou nesta quinta-feira (26) o Banco Central.

Com isso, as despesas mais do que dobraram em relação ao ano anterior (US$ 5,25 bilhões), marcado por um período mais forte de restrições por conta da pandemia de Covid.

Apesar da melhora, as despesas de brasileiros lá fora ainda não retomaram um patamar de normalidade.

Em 2019, último ano antes do aparecimento do coronavírus, por exemplo, os gastos somaram mais de R$ 17 bilhões.

A pandemia da Covid-19 ainda não chegou ao fim, mas a expectativa de diretores da Organização Mundial da Saúde (OMS) é de que isso possa ocorrer ainda neste ano.

Dólar e nível de atividade

Além da pandemia, as despesas de brasileiros no exterior também são influenciadas por outros fatores, como o nível de atividade econômica e o preço do dólar, usado nas transações internacionais.

Em 2022, a moeda norte-americana fechou em queda de 5,3%, cotada a R$ 5,2780. Apesar disso, ainda permaneceu bem acima do patamar de 2019 – terminou aquele ano em R$ 4,0098. Nesta quinta-feira, o dólar opera em R$ 5,0899. Veja mais cotações

O nível de atividade, por sua vez, continuou em alta no ano passado, apesar da desaceleração. Em 2021, o Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 5%.

O resultado oficial para 2022 ainda não foi divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mas a expectativa do mercado financeiro, em pesquisa feita pelo Banco Central na semana passada, é de uma expansão de cerca de 3% no último ano.

Com preço das passagens nas alturas, viagens de avião ainda não retomaram o patamar anterior à pandemia

valipomponi