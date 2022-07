Gateau di melanzane alla siciliana, altro che patate. Più facile, veloce e buonissimo. La ricetta della tradizione, “così si scioglie in bocca”

Gateau di melanzane, una idea originale e diverso dal solito gateau di patate. Una ricetta che ci viene tramandata da una nonna catanese, il cui ingrediente principale sono proprio le melanzane. Buonissimo e ancora più semplice di quello di patate, non richiede infatti gli stessi tempi di preparazione ma si fa davvero in meno tempo e soprattutto senza difficoltà. Può essere consumato caldo ma è ancora più buono se fatto riposare. Una fetta di gateau di melanzane sarà ottima anche da mangiare al mare in compagnia di amici.

Il gateau di melanzane può essere consumato anche il giorno dopo e sarà ottimo per i buffet delle nostre cene estive. E’ un piatto unico ma lo possiamo consumare anche come antipasto o come sfizioso contorno. Gli ingredienti sono i classici del gateau di patate, tranne che non dovremo aspettare di bollire le patate sbucciarle e schiacciarle, basterà infatti far appassire un po’ le nostre melanzane in forno e il gioco è fatto. Vediamo quindi come lo prepara la nonna. Per altre ricette con le melanzane leggi qua

Gateau di melanzane, Ingredienti

1 kg di melanzane

150 gr di cipolla

250 gr di mozzarella o provola dolce

4 uova

100 gr di grana grattugiato

100 gr di mollica di pane

sale q.b

pepe q.b

burro una noce

basilico fresco

PROCEDIMENTO

Iniziamo la preparazione del nostro gateau di melanzane. Sbucciate e tagliate sia le melanzane che le cipolle a fette e mettetele a stufare in un tegame. Quando saranno appassite, prendetele e lasciatele a scolare in uno scolapasta finchè avranno perso tutta l’acqua. Una volta trascorso il tempo necessario mettete le verdure in una ciotola capiente e aggiungete un uovo alla volta. Fatto ciò versate anche la mozzarella tagliata a cubetti, la mollica di pane sbriciolata, il formaggio grattugiato, se vi piace potete aggiungere anche il pecorino,

Infine aggiustate di sale e pepe e tagliuzzate qualche foglia di basilico fresco. Amalgamate bene tutto, il composto non dovrà risultare nè troppo morbido nè troppo secco. Quindi imburrate una teglia da forno e cospargetela di pan grattato. A questo punto versate il composto di melanzane e cospargete sopra un altro strato di pan grattato con una noce di burro sopra. Infornate a 190 gradi in forno ventilato per circa 30/40 minuti a seconda del vostro forno. Togliete quando vedrete la superficie bella croccante. Il nostro gateau di melanzane è pronto. Lasciate riposare prima di servire. Per altre ricette siciliane leggi qua

