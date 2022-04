gateau-di-patate,-un-piatto-unico-ricco-e-soddisfacente.-il-trucco-della-nonna-per-farlo-morbidissimo

Il gâteau di patate è un piatto da poter preparare in qualsiasi giorno, ogni volta che se ne ha voglia. Anche se sembra facile da preparare, in realtà sono importanti determinate accuratezze. La mia ricetta vi aiuterà a prepararlo al punto giusto ma, soprattutto, con la morbidezza di cui necessità.

Anche se il nome gâteau deriva dal Francese e significa torta, il piatto in questione è una torta salata a base di patate tipica della cucina napoletana. In realtà, oggi è diffuso in tutte le regioni italiane e viene consumato come piatto unico in quanto è ricchissimo di ingredienti. Gli ingredienti, però, possono variare secondo le proprie preferenze.

Di seguito vi lascio la ricetta base di un gâteau da leccarsi i baffi per 8 persone.