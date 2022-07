Gateau di zucchine, più buono e leggero di quello di patate. Pochi ingredienti per un piatto salvacena super goloso scritto su Più Ricette da Redazione.

Una idea salvacena buonissima e veloce? il gateau di zucchine, più buono e semplice di quello di patate sarà perfetto per le vostre serate estive. Pochi ingredienti per un risultato buonissimo. Questo pasticcio di zucchine può essere consumato anche freddo anche se caldo rende di più, ma meglio se lo fate riposare qualche minuto prima di degusstarlo. Oltre che per cena può essere anche un ottima pietanza da buffet per le vostre feste in quanto si può preparare anche prima e lasciare riposare. Vediamo quindi come si prepara.

Gateau di zucchine Ingredienti:

1 kg. di zucchine

250 gr. di carne macinata

50 gr. di parmigiano

una confezione di besciamella o 200 gr. se la preparate voi

una mozzarella grande intera,

sale q.b

olio evo q.b

pangrattato q.b

Gateau di zucchine, Preparazione

Iniziamo la preparazione del nostro gateau di zucchine, tagliando appunto lavando le zucchine e togliendo il torsolo e la parte finale. Quindi tagliamo le nostre verdure alla julienne. Prendiamo una pentola capiente e mettiamo a bollire l’acqua leggermente salata. Una volta portata a bollore versiamo le zucchine e lasciamo cuocere per 5 minuti. Scoliamo e lasciamole riposare.

Prendiamo quindi una padella capiente e facciamo soffriggere in un poco d’olio la carne macinata. Quando sarà ben rosolata spegnete il fuoco. Nel frattempo in una ciotola mettete le zucchine ache avrete scolato, aggiungete la carne macinata appena cotta, la mozzarella tagliata a cubetti, la besciamella e infine il parmigiano e aggiustate di sale. Aiutandovi con un mestolo amalgamate bene il tutto.

Prendete quindi un tegame per il forno, ungetelo di olio e copritelo con una bella spolverata di pan grattato. Versate dentro il tegame il composto di zucchine appena preparato e cercate di appiattire tutto con una spatola. Aggiungete sopra un’altra generosa manciata di pan grattato. Infornate a forno già cardo a 200 gradi per 30, 35 minuti o comunque quando vedrete che il vostro gateau sarà bello dorato in superficie. Il nostro gateau di zucchine è pronto, Buon appettito. Se volete altre ricette con le zucchine leggete qua

