Gato-do-mato-pequeno ameaçado de extinção é resgatado em garagem de casa em SC; VÍDEO

Animal selvagem tem hábitos noturnos e foi acuado por cães em Jaraguá do Sul. Gato-do-mato-pequeno é resgatado em garagem de casa em SC

Um gato-do-mato-pequeno foi resgatado dentro de uma garagem em uma casa em Jaraguá do Sul, no Norte catarinense, nesta quarta-feira (29). A espécie é ameaçada de extinção, segundo o biólogo Cristian Raboch, que fez a captura.

“É um animal carnívoro, que se alimenta de outros animais menores. Então vai se alimentar de aves e outros roedores e tem hábitos noturnos. Ou seja, caça durante a noite”, explicou.

Acionado para retirar o animal selvagem da residência, o biólogo conta que o gato foi acuado por cães e se escondeu na garagem da casa.

“Levei no veterinário para ver se estava tudo certo. Ele só estava acuado, perdido. Então levei para uma área de mata ali próximo e já fiz a soltura”, disse.

Gato-do-mato-pequeno resgato em SC

Christian Raboch/Fujama

Ainda, segundo Raboch, o animal não oferece riscos aos humanos. “O único problema que tem, às vezes, é que eles invadem galinheiro”, afirmou.

