Gato-maracajá resgatado em Caxias do Sul recebe atendimento em zoo de universidade

Animal juvenil pesava 1,2 Kg e não apresentava lesões. Ele foi solto na natureza após avaliação. Gato-maracajá é atendido no Zoo da Universidade de Caxias do Sul

UCS/Divulgação

Um exemplar de gato-maracajá (Leopardus wiedii), espécie ameaçada de extinção no Brasil, foi resgatado no domingo (5) bairro Forqueta, em Caxias do Sul, preso à fiação de telefonia. O resgate do animal silvestre foi feito pelo Corpo de Bombeiros e, após, ele foi encaminhado para atendimento no no Zoológico da Universidade de Caxias do Sul (UCS), na Serra do Rio Grande do Sul.

Conforme o médico veterinário responsável técnico pelo Zoo da UCS, Gabriel Guerreiro Fiamenghi, o exemplar juvenil pesava 1,2 kg e não apresentava lesões. Após a avaliação, foi solto na natureza. Outro animal da mesma espécie foi atendido na instituição em dezembro de 2022.

A espécie é encontrada em quase todo o Brasil, principalmente na Amazônia e na Mata Atlântica, mas com pequeno número. Segundo a UCS, na lista dos animais em extinção no Brasil, é colocada em risco a partir de caça e derrubada ou fragmentação de seu habitat natural.

O gato-maracajá se alimenta de pequenos mamíferos, aves de pequeno e médio porte, répteis e anfíbios.

Gato-maracajá é atendido no Zoo da Universidade de Caxias do Sul

UCS/Divulgação

VÍDEOS: Tudo sobre o RS

Ufficio Stampa