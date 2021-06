Gattinoni (Fto) al governo: riaprire le frontiere ai turisti

‘Sold out a breve in Italia, ma abbiamo bisogno degli stranieri’

Milano – Riaprire al più presto le frontiere per i turisti che arrivano in Italia dall’estero. La richiesta indirizzata al governo arriva ai microfoni della ‘Dire’ direttamente dal presidente di Fto (Federazione turismo organizzato, ndr) Franco Gattinoni, a margine dell’evento di presentazione di Fico, la kermesse gastronomica in calendario a luglio a Bologna presentata oggi a Milano, nella sede cittadina di Confcommercio.

“È ripartito fortunatamente il turismo di prossimità e quello balneare- commenta Gattinoni- tra poco avremo un sold out di Toscana, Sicilia, Sardegna e delle nostre montagne. Ma abbiamo bisogno che riparta quel turismo che dura 12 mesi all’anno. Le frontiere vanno riaperte, ci auguriamo che ci diano presto delle date”.

Anche perché “finché non ci muoveremo- prosegue- gli stranieri non si muoveranno. Probabilmente ci saranno un po’ di arrivi dall’Europa ma abbiamo bisogno degli americani, dei giapponesi e del turismo internazionale vero. Speriamo che avvenga il prima possibile”.

La presentazione di Fico è anche l’occasione per una suggestione milanese: un evento dedicato al cibo nel capoluogo lombardo. “Perché no- commenta Gattinoni- Milano ha beneficiato molto del turismo post Expo. Oggi c’è questa opportunità a Bologna, in futuro magari una kermesse del cibo anche qui. Milano è una città che vive di eventi”.