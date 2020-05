Gatto stupendo porta il suo gattino malato in ospedale, medici e infermieri l’aiutano

Una gatta ha portato il suo cucciolo malato all’ospedale per farlo curare. È successo a Istanbul, e la storia condivisa da Merve Özcan è diventata virale sul web con 82mila like sul social network Reddit e condivisioni in mezzo mondo.

Quando l’animale è arrivato i paramedici hanno capito che la gatta stava chiedendo aiuto, e «dopo averli accarezzati e tranquillizzati entrambi ci siamo presi subito cura del cucciolo», hanno detto.

La mamma ha continuato a seguirlo e a controllarlo a distanza, e ha atteso a lungo nel corridoio dell’ospedale per assicurarsi che il gattino stesse bene. «Nel frattempo abbiamo chiamato un veterinario e dato alla micina premurosa – continuano – cibo e latte».

In Turchia le persone sono particolarmente affezionate agli animali randagi, e capita spesso che per strada venga lasciato dai residenti cibo e acqua per loro. Questa volta è stata la mamma stessa a cercare l’aiuto degli umani, e adesso il gattino è di nuovo sano e felice.

Tutto lo staff dell’ospedale ha ricevuto molti ringraziamenti su Reddit, e un utente ha anche scritto di avere assistito a un episodio simile: «la gattina in quel caso doveva partorire». Altri si sono semplicemente emozionati per la storia a lieto fine, augurandosi che il cucciolo continui a vivere felice con la sua famiglia.