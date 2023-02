Gaúcha se inspira em Virgínia e consegue viralizar música do noivo na internet: ‘Cê não merece Palmas, merece o Tocantins inteiro’

Pessoas de diversos lugares do Brasil e até famosos, como a influenciadora Rafa Kalimann, têm feito dancinhas e cantado o trecho da canção. Dupla Augusto & Rafael é do Rio Grande do Sul, tem sete anos de carreira e sonha em viver da música. Rafa Kalimann e anônimos ajudam a viralizar música de dupla gaúcha

Uma música sertaneja, que cita a expressão ‘Cê não merece Palmas, merece o Tocantins inteiro’, está bombando no Tik Tok. Pessoas de diversos lugares do Brasil e até famosos, como a influenciadora Rafa Kalimann, têm feito dancinhas e cantado o trecho da canção, que gruda na cabeça igual chiclete.

Mas há uma história por trás dessa onda na internet, que envolve sonho, amor e muito esforço. Tudo começou com a gaúcha Luana Eidt, de 26 anos, que resolveu se inspirar na influenciadora digital Virgínia Fonseca para alavancar a música ‘Dona Chica’, cantada pela dupla Augusto & Rafael. Augusto é noivo de Luana.

A jovem criou dancinha, fez vídeos criativos, insistiu durante vários dias, até que a estratégia começou a dar certo. Em um dos vídeos, Luana dança com o noivo e diz: “Mais um dia tentando viralizar a música do meu noivo (hoje com a participação dele)”. A publicação já soma mais 2 milhões de visualizações no Tik Tok nesta quinta-feira (23).

Luana criou dancinha e fez vídeos para viralizar a música do noivo na internet

Arquivo Pessoal

Até esta manhã, quase 8 mil internautas de todo o Brasil tinham cantado e dançado a música para fazer com que ela se espalhe, uma espécie de corrente para ajudar Luana, que já está sendo chamada de “A noiva do Tik Tok” ou “A nova Virgínia”.

Ao publicarem os vídeos, internautas escrevem: “Ajudando a viralizar a música do noivo daquela moça”; “Parabéns, moça! A música do seu noivo chegou em Campo Grande/MS”; “Dançando para viralizar a nova Virgínia. Ela é noiva desse cantor top. Parabéns”.

“Estamos em êxtase, de uma hora para a outra viralizou e o vídeo começou a circular de uma ponta a outra do Brasil. Agora, a gente está aparecendo em todos os cantos. Muita gente começou assim, no Instagram, Youtube, Tik Tok”, conta Augusto Knob, de 27 anos, primeira voz da dupla.

O sucesso foi tão rápido que o perfil dos sertanejos no Tik Tok pulou de 399 seguidores na terça-feira (21), para 28 mil nesta quinta (23). A expectativa era lançar outras músicas em breve, mas a ideia agora é surfar nessa onda e aproveitar a repercussão para deixar ‘Dona Chica’ ainda mais conhecida.

A dupla Augusto & Rafael é do Rio Grande do Sul

Márcio Torrez/Divulgação

E o que o Tocantins tem a ver com isso?

Luana e o noivo Augusto moram no extremo sul do país e ainda não conhecem o Tocantins. Mas é através de uma frase muito usada por aqui, que eles estão conseguindo bombar a música.

Vai, diz aí, quem nunca usou a famosa frase “Você não merece Palmas, merece o Tocantins inteiro”? Por aqui, a expressão é conhecida até demais.

Os dois já tinham ouvido a expressão no DVD da dupla Hugo e Guilherme. Depois de cantar uma música, um dos cantores diz para a plateia “Vocês não merecem Palmas, merecem o Tocantins inteiro”. Essa frase dita durante o DVD inspirou compositores a incluírem a expressão no refrão da música ‘Dona Chica’.

Por causa do esforço de Luana, a música também está conhecida entre internautas tocantinenses. Nos vídeos do Tik Tok, moradores do estado comentam: “Se tem meu Tocantins, tem like”, “Minha galera do Tocantins, já tá lotando a fy com essa música”.

Dona Chica cá admirou-se se

DVD da dupla Augusto & Rafael foi gravado em outubro do ano passado, em Dois Irmãos (RS)

Márcio Torrez/Divulgação

A música ‘Dona Chica’ foi lançada em janeiro deste ano nas plataformas digitais, pela dupla Augusto & Rafael. Os sertanejos cantam há mais de sete anos e, em outubro do ano passado, decidiram, com muito esforço, gravar um DVD, na cidade onde moram, em Dois Irmãos (RS), uma pequena cidade que fica perto de Gramado, um dos principais destinos turísticos do Rio Grande do Sul.

Para uma dupla que não tem empresário, produtor e nem patrocinador, a gravação do DVD foi um grande desafio.

“A gente ia gravar só a música Dona Chica, mas decidimos fazer um DVD com 10 músicas. Botamos tudo na planilha, vimos que não íamos ter dinheiro para fazer nada. A música é cara para produzir, tem vídeo, cenografia, luz, som e muitas outras coisas. Saiu caro para a nossa realidade. Mas fomos juntando dinheiro, recebemos ajuda de pai, mãe, sogro, banco, amigos, tudo. Inclusive, ainda temos bastante conta para pagar”, brincou Augusto.

Depois de muita garra, o DVD foi gravado. A entrada custava R$ 10 reais, mais 1kg de alimento não perecível. Entre amigos e familiares, 350 pessoas lotaram o espaço. A dupla conseguiu arrecadar meia tonelada de alimentos, que foram doados para uma instituição da cidade.

Augusto Knob, de 27 anos, faz dupla sertaneja com Rafael

Márcio Torrez/Divulgação

No dia do DVD, muitos perrengues e bons sinais. Augusto, inclusive, relembra um fato inusitado que aconteceu momentos antes da gravação.

“Estava difícil, começou a dar muito problema no som, na captação do áudio. O DVD estava marcado para 20h30, eu fui para casa às 20h tomar banho. Quando estava saindo do meu quarto, fui abrir a porta e, um terço que eu não tinha visto, caiu no chão, na minha frente. Eu me ajoelhei, pedi a Deus para dar tudo certo. Parece que Ele me ouviu porque estava um temporal forte e a chuva cessou. Quando cheguei ao local, vi que a equipe tinha ajeitado tudo e deu certo”, relata Augusto.

Augusto pegou o terço, colocou no bolso e ficou com ele durante toda a gravação. Ele tem fé de que as músicas que ainda serão lançadas alcançarão um grande público em todo Brasil.

Veja abaixo a letra da canção Dona Chica:

Atirei meu coração no álcool, mas o álcool não curou. O seu que é feito de plástico sentiu tudo menos amor. No bar da Dona Chica eu sou o primeiro a chegar e sempre o primeiro a beber. E a Dona Chica ca admirou-se se do tanto que me fez sofrer.

Cê não merece palmas, merece o Tocantins inteiro. Cê não vale nada, eu gastei todo meu dinheiro e pra continuar bebendo, pendura o meu sofrimento

A noiva do Tik Tok

Noiva insiste em coreografia e viraliza música de dupla gaúcha: “Merece Tocantins inteiro”

Após o DVD, os cantores lançaram a canção inédita ‘Conversa Mole’ e, em 20 de janeiro, publicaram o clipe da ‘Dona Chica’. No dia da gravação, as amigas de Luana incentivaram-na a fazer uma dancinha para divulgar a música nas redes sociais. A inspiração é a influenciadora Virgínia, que cria danças e participa dos clipes para alavancar as músicas do marido, Zé Felipe. Ela tem mais de 42 milhões de seguidores no Instagram e 36 milhões no Tik Tok.

“Antes do lançamento da música, nós criamos a dancinha para depois postarmos no Insta. Nos primeiros vídeos, apenas o pessoal da minha cidade curtia e comentava. Estávamos um pouco sem esperança, mas ainda acreditando”.

Luana não desistiu. Começou a fazer vídeos e a publicar no Tik Tok, com a seguinte frase: “Bom dia, tentando viralizar a música do meu noivo”. Depois de muitas tentativas, o esforço da noiva chegou aos quatro quantos do país.

Luana passou a ser conhecida como a ‘noiva do Tik Tok’

Divulgação

“Na quinta-feira [da semana passada], começou a viralizar. Ficamos até assustados, muita gente passou a mandar mensagem. Tem gente do Brasil todo mandando mensagem, fazendo vídeos para ajudar. Virou uma grande corrente”, disse ainda em êxtase.

A repercussão está grande. Em apenas dois dias, Luana alcançou 25 mil seguidores no Tik Tok. Dois vídeos publicados na plataforma foram vistos por milhões de pessoas.

“Quando batemos 1 milhão em um dos vídeos, quase comecei a chorar. É bem emocionante porque vejo a luta deles, se eu puder ajudar de alguma forma, é gratificante”, diz ela.

O desejo da noiva apaixonada é de que os vídeos da dupla cheguem nas mãos de empresários dispostos a ajudar os cantores.

“Hoje a gente está torcendo e rezando para que chegue até um empresário influente para que ele consiga dar a oportunidade que a dupla merece”.

Luana Eidt é empresária e mora no Rio Grande do Sul

Arquivo Pessoal

Show no Tocantins?

Augusto & Rafael são acostumados a fazer shows na região onde moram, no Rio Grande do Sul. Mas, pelo menos até agora, nunca saíram do estado para fazer apresentações pelo país. O desejo deles é alegrar pessoas, através da música.

“O nosso sonho é viver de música, eu fico imaginando como deve ser legal chegar em uma cidade e ter 15 ou 20 mil pessoas te esperando para mandar uma energia boa. Meu sonho é impactar pessoas e fazer pessoas felizes, parece uma frase clichê. Mas comigo já aconteceu de eu estar para baixo, ir em um show de Hugo e Guilherme, por exemplo, tirar uma foto com eles e ficar bem a semana toda”, disse Augusto.

A dupla, que ainda não conhece o Tocantins, está mais do que preparada para fazer shows por aqui, caso surja algum convite.

“O que eu sei sobre o Tocantins é que o Henrique e Juliano, meus ídolos, têm uma fazenda aí. Sei que o pessoal gosta de moda sertaneja. Tem a cachoeira do Formiga, no Jalapão, onde alguns amigos meus já foram. Se surgir um convite, nós vamos na hora, e só chamar. A gente vai, claro. Damos um jeito como a gente sempre faz”.

Na saúde e na doença

Em 2019, Luana não desgrudou do noivo, quando ele descobriu um tumor no cérebro

Arquivo Pessoal

Luana e Augusto estão juntos há sete anos. O casal se conheceu em uma festa e começou a ter contato através de grupos de amigos. “Fomos nos aproximando e aconteceu tanta coisa que foi nos fortalecendo, conta ela.

Em 2019, os dois se depararam com uma situação difícil. Augusto foi diagnosticado com um tumor no cérebro e precisou passar por uma cirurgia.

“Eu tive tumor do tamanho de uma bola de ping pong, foi bem chocante. Eu não aparentava nada, mas tive uma convulsão, fiz ressonância e eles identificaram o tumor”, relembra o cantor.

Segundo ele, havia o risco de o procedimento comprometer a parte direita do cérebro e até a fala. Augusto poderia não cantar mais.

Augusto precisou fazer uma cirurgia em 2019 para tirar um tumor no cérebro

Arquivo Pessoal

“Fiquei seis meses sem tocar, sem cantar, porque tinha que cicatrizar, tive que fazer fisioterapia porque deu efeito no braço direito, minha mão tremia bastante. Foi um período meio tenso. Existia a possibilidade de não cantar. Mas eu estava tranquilo, eu sabia que iria dar tudo certo”, relembra ele.

E deu certo. O tumor era benigno e Augusto não precisou passar por sessões de quimioterapia. Hoje, o sertanejo precisa fazer exames de três em três meses para que os médicos acompanhem o estado de saúde dele.

Para ele, a saúde e a vida precisam ser celebradas, agora mais do que nunca. A expectativa é estourar no Brasil e realizar o sonho antigo de ser tornar um cantor reconhecido.

Grande parte desse sucesso é graças à criatividade e esforço de Luana. Essa noiva, sim, merece o Tocantins inteiro. Será que agora o casamento sai, Augusto?

“Ela é demais, me ajuda em tudo, tudo mesmo, é pau para toda obra. Ela é a grande culpada por esse vídeo ter viralizado. A insistência dela fez coisas boas acontecerem. Agora só falta o casamento. Eu estou com muita conta para pagar por causa do DVD, não consigo fazer a festa que ela merece. Mas, assim que der, que estabilizar, nós vamos nos casar”, prometeu ele.

Augusto e Luana estão juntos há cerca de sete anos

Arquivo Pessoal

Veja mais notícias da região no g1 Tocantins.

