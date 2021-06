Decine di migliaia di persone hanno preso parte al Gay Pride di Tel Aviv, in Israele, cominciato con la ‘Marcia dell’orgoglio’ sul lungomare cittadino. Quella di quest’anno è stata la ventunesima edizione della manifestazione che l’anno scorso non si è potuta svolgere a causa della pandemia.

L’appuntamento di Tel Aviv – anche se quest’anno non ci sono ancora i turisti stranieri – è considerato tra i maggiori al mondo. La città, una delle più gay friendly al mondo, da una settimana si è preparata all’accoglienza. Palloncini rosa e bandiere arcobaleno sono state protagoniste della marcia e in città, in pratica, non c’è in pratica posto dove non sventoli una bandiera colorata.