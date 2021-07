Gazzetta Ufficiale pubblica Concorso per Infermiere Professionale: è polemica. Giallo anche sul bando.

La Gazzetta Ufficiale pubblica concorso per Infermiere Professionale ma nel bando aziendale la dicitura è corretta. Giallo anche sul bando. Nasce la polemica.

La Gazzetta Ufficiale n. 54 del 9 luglio 2021 passerà alla storia per aver ridato speranza agli ultimi Infermieri Professionali che non hanno mai voluto aggiornare i propri titoli, ormai inutilizzabili.

Nella 4° Serie Speciale, quella di Concorsi ed Esami, infatti, è stato inserito un concorso per l’IPAB Chiampo, centro servizi assistenziali in provincia di Vicenza. Tutto regolare se non fosse che secondo quanto pubblicato, la selezione pubblica è destinata a infermieri professionali.

Un errore forse di inserimento, per quanto la dicitura sia in disuso da tanti anni. Ma il giallo non finisce qui.

Il Giallo del bando.

Seguendo il percorso indicato in Gazzetta si giunge ad un ulteriore mistero. Infatti il bando del concorso in oggetto non esiste, o meglio, esiste un altro bando con dicitura, numero di posti e termine di presentazione delle domande completamente diversi.

Eccolo: bando ipab chiampo assocarenews.

Cosa sia successo con precisione non ci è dovuto sapere: è stato comunicato un bando con evidente errore che poi è stato riformulato dall’Ipab? La Gazzetta Ufficiale ha fatto un errore di inserimento?

La cosa che però ha generato polemica fra gli infermieri è che un organo ufficiale dello Stato si sia prestato a un errore così pacchiano.

Sopratutto verso una comunità professionale che lotta ogni giorno per uscire dalla vecchia concezione distorta che purtroppo ancora molti hanno.

Non vi è intenzione di bacchettare nessuno, ma un pò più di attenzione da uno dei massimi strumenti della repubblica (qualsiasi normativa nazionale entra in vigore dopo la sua pubblicazione) non guasterebbe.

Un concorso per Infermiere professionale non si può vedere e la polemica monta sui social e nelle sedi istituzionali.