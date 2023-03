GCM apreende cerca de 7 kg de drogas em casa no Recanto Mônica, em Itaquaquecetuba

Segundo os agentes, a casa era toda estruturada para logística de tráfico. Um homem que estava no local conseguiu fugir e ninguém foi preso. Cerca de 7 kg de drogas foram apreendidos no imóvel, segundo a GCM de Itaquaquecetuba

A Guarda Civil Municipal de Itaquaquecetuba apreendeu 7 kg de drogas em uma casa no Recanto Mônica, nesta quarta-feira (1º). Os entorpecentes foram encontrados em sacolas.

Quase cinco mil papelotes de cocaína, maconha e K9 (droga sintética), além de 51 comprimidos de ecstasy e quase mil pedras de crack foram apreendidos na ação.

Segundo a GCM, a casa era toda estruturada para logística de tráfico. Um homem que estava no local conseguiu fugir. Ninguém foi preso.

