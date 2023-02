GCM de Ibaté impede roubo a residência, prende jovem e apreende adolescente

Crime aconteceu por volta das 23h de domingo (5) no Centro. Moto furtada usada pelos suspeitos e réplica de pistola foram apreendidas. GCM de Ibaté (SP) impede roubo a residência

Guarda Civil Municipal

Um jovem de 18 anos foi preso e um adolescente de 17 foi apreendido durante uma tentativa de assalto à residência em Ibaté (SP) na noite de domingo (5). Uma motocicleta furtada usada pelos suspeitos e uma réplica de pistola foram apreendidas.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a Guarda Civil Municipal (GCM) foi chamada por volta das 23h para atender uma ocorrência de assalto em andamento na Rua Major José Inácio, no Centro.

Na esquina da rua, os guardas perceberam que havia uma moto sem placa, modelo CBX 250 Twistter, com duas pessoas que estavam “dando voltas” pela casa e depois fugiram.

O condutor foi abordado na Rua Conselheiro Moreira de Barros. O outro suspeito foi encontrado dentro da casa com uma réplica de pistola. Segundo a GCM, ele disse que iria “furtar” a motocicleta, mas desistiu quando viu a viatura chegando perto da casa.

Os dois foram levados ao Plantão Policial de São Carlos, sendo que o homem foi preso e recolhido ao Centro de Triagem. Já o adolescente foi encaminhado para a Fundação Casa de Araraquara.

A motocicleta usada por eles tinha queixa de furto e foi encaminhada ao pátio da cidade.

