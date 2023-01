GCM de Vargem Grande do Sul recupera 100 kg de fios de cobre após furto

Crime aconteceu no aterro sanitário e três suspeitos fugiram. Em outra ocorrência, Canil da Guarda Civil Municipal apreendeu 90 gramas de maconha. GCM de Vargem Grande do Sul apreende 100 kg de fios de cobre

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Vargem Grande do Sul (SP) recuperou 100 kg de fios de cobre que foram furados do aterro sanitário na terça-feira (24). Três suspeitos fugiram.

Os GCMs chegaram ao local após receberem uma denúncia. Além dos fios, foram encontrados dois veículos.

De acordo com as GCM, três homens que estavam no local fugiram para um canavial ao avistarem a viatura da corporação.

A ocorrência foi apresentada no Plantão Policial de São João da Boa Vista (SP).

Outro caso

Em outra ocorrência, a GCM apreendeu 90 gramas de maconha também na noite de terça-feira. Ninguém foi preso.

De acordo com a guarda municipal, por volta das 22h a Polícia Militar solicitou apoio da depois que um suspeito foi visto pulando o muro da Emeb Nair Bolonha, na Cohab 4.

As viaturas do Canil foram ao local e realizaram a ronda interna juntamente com a PM, mas o suspeito não foi encontrado.

Como havia denúncias de tráfico de drogas na região da escola, as equipes levaram a cadela farejadora Raposa, que encontrou a maconha. A ocorrência também foi apresentada em São João da Boa Vista.

