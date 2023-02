gcm-prende-suspeitos-de-sequestro-em-itaquaquecetuba

No momento da prisão três vítimas que eram mantidas em cárcere privado foram encontradas. A GCM apreendeu com os suspeitos armas e celulares. Oito suspeitos de sequestro foram presos em Itaquaquecetuba. Junto com os suspeitos a Guarda Civil Municipal (GCM), encontrou vítimas que eram mantidas em cárcere privado, armas e celulares. A prisão foi no final da tarde de terça-feira (14).

A GCM informou que os guardas receberam informações de uma movimentação suspeita em uma viela do Parque Residencial Souza Campos. No local encontraram três pessoas que eram mantidas em cárcere privado e apreenderam um revólver calibre 44, uma pistola e cinco celulares. Os oito suspeitos foram encaminhados para a delegacia central de Itaquaquecetuba.

valipomponi