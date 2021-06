Gelato alla banana fatto in casa. Ricetta facile e leggera.

Il Gelato alla banana fatto in casa è una ricetta furba e leggera, adatta a tutti e perfetta per avere sempre in freezer una merenda buonissima e pronta da gustare. Questo gelato possiamo considerarlo un “finto gelato” dato che per realizzarlo non serve la gelatiera e non contiene panna, uova e neanche zucchero aggiunto. Un dolce versatile che si prepara con le banane surgelate e che possiamo personalizzare in base ai nostri gusti.

Abbiamo preparato il nostro gelato alla banana in tre gusti diversi, ma partendo da questa ricetta possiamo creare altre versioni golose o anche più leggere. È un’ottima base anche per creare dei gelati vegani, molto simili a quelli che abbiamo preparato noi.

Il gelato base al gusto banana lo abbiamo preparato aggiungendo solo latte di soia, vaniglia e miele. Per fare un gelato vegano possiamo sostituire il miele con un altro dolcificante, come lo sciroppo di agave o lo sciroppo d’acero. Il gelato ai frutti rossi invece lo abbiamo preparato con la banana surgelata a cui abbiamo aggiunto fragoline e lamponi surgelati e poi panna di soia. L’ultima versione è anche quella più golosa perché abbiamo mescolato banane surgelate, panna di soia e crema alle nocciole, per un gelato buono da leccarsi i baffi!

Il gelato alla banana fatto in casa è una versione leggera e deliziosa del classico gelato, che possiamo provare quando abbiamo in casa delle banane mature da consumare e che vogliamo utilizzare un po’ per volta. Il nostro consiglio è di provarlo subito… e ricordate di farci sapere come vi è venuto!

