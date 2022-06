gelato-all’amarena-senza-gelatiera,-un-classico-dell’estate-semplice-e-veloce-da-preparare.-“ecco-come-averlo-cremoso”

Un ottimo gelato all’amarena, perfetto da consumare subito, o per preparare tanti dolci estivi, come dessert e torte gelato;

un metodo furbo e veloce che consente di ottenere in poco tempo il gelato all’amarena, non troppo dolce, che si abbina perfettamente ad altri gusti di gelato, come il fiordilatte.

Bastano pochi ingredienti genuini, pochissimo tempo ed un mixer ad immersione per ottenere un gelato cremoso da conservare in freezer, senza uova crude, gelatina, albumi o latte condensato, e soprattutto senza gelatiera;

un risultato sorprendente: basterà congelare le amarene a pezzi per ottenere la consistenza caratteristica del gelato, potete conservarle già congelate per utilizzarle quando volete fare il gelato.

Ecco come si prepara.

Gelato all’amarena

Ingredienti

250 g di amarene

250 ml di panna fresca

2 cucchiai di zucchero

Procedimento

Lavate le amarene, lasciarle asciugare, snocciolatele e tagliatele a pezzi;

stendetele su di un vassoio e lasciatele congelare, quindi, se volete conservarle, riponetele nei sacchetti gelo.

Al momento di fare il gelato, versate le amarene a pezzi nel bicchiere del mixer ad immersione (o nel Bimby), aggiungete la panna non montata molto fredda, e lo zucchero;

azionate il mixer e frullate tutto fino alla formazione di un composto omogeneo, gelato e cremoso,

pronto da servire nelle coppette, decorato con un’amarena brinata e foglie di menta,

oppure disponete il gelato ottenuto all’interno di una vaschetta in plastica e riponetela in congelatore.

