Gelato alle fragole di Luisanna Messeri, senza gelatiera e super cremoso: “Bastano 3 ingredienti”. Gelato senza gelatiera di Luisanna Messeri, una leccornia veloce e con soli tre ingredienti e soprattutto senza zucchero. Un gelato veloce, fresco, che fa felici i bambini e anche gli adulti: può essere assaporato sia dopo pasto, per pulirsi la bocca, che per merenda al pomeriggio o in tarda mattinata.

Buonissimo, fresco, sano e soprattutto, come dice la nostra cuoca, senza zuccheri raffinati. La nostra ricetta, infatti, prevede del miele, giusto per addolcire il gelato.

Il tempo stimato è poco più di un’ora, ma sicuramente vale la pena aspettare. Due, però, sono gli strumenti fondamentali: il freezer e il minipimer o un frullatore potenti.

Ingredienti

Frutta fresca ( nel nostro caso prenderemo delle fragole)

latte

miele

Preparazione

Per prima cosa laviamo la nostra frutta fresca. Dato che nel nostro caso parliamo di fragole, basterà prima lavarle con un po’ di bicarbonato, sciacquarle e poi farle a pezzettini. Una volta fatta questa operazione, mettetele nel freezer e lasciatele “congelare”.

Il secondo passaggio prevede il latte: usiamo un latte intero, più grasso. Lo versiamo nei contenitori del ghiaccio o se ne siamo provvisti, nelle sacchette apposite ( quelle di plastica, adatte proprio a fare le palline di ghiaccio). Se avete le formine, fatene due.

Secondo step

Unite dopo circa un’ora, quando sarà tutto solidificato, sia le palline di ghiaccio e le fragole ( va bene qualsiasi frutto: pere, pesche, arance) mettete tutto in una bowl con un cucchiaio abbondante di miele ( anche se dipende dal gusto”

Prendete un frullatore o un minipimer potente e frullate il tutto. Mettete tutto in una ciotoline quando avrete raggiunto la consistenza desiderata e buona degustazione.

