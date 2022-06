gelato-biscotto-classico-senza-gelatiera:-facilissimo-e-pronto-in-4-mosse

Un gelato biscotto facile da preparare e senza gelatiera, questi mini gelati sono perfetti per la merenda dei bimbi, o da gustare dopo i pasti, una golosità irresistibile!Una ricetta veloce per farli in casa, con un procedimento facile e pochi ingredienti semplici e genuini: basteranno biscotti secchi, panna da montare, latte e zucchero.La scelta del latte condensato al posto dello zucchero permette di mantenere il gelato più cremoso anche dopo diverse ore in freezer.

Variando questa ricetta classica, potete preparare un assortimento di gelato biscotto, aromatizzando a piacere la base alla vaniglia con qualche cucchiaio di sciroppo all’amarena, un cucchiaio di cacao amaro, o cioccolato fondente tritato;lo stesso per i biscotti: potete optare per quelli al cacao, con gocce di cioccolato o senza glutine per gli intolleranti;

infine potete bagnare i biscotti nel caffè o alchermes.

Eccovi la ricetta.

Gelato biscotto classico

Ingredienti per 10 gelati biscotto

20 biscotti secchi

250 ml di panna fresca liquida

90 g di latte condensato

50 g di latte

una punta di vanillina

Per il latte condensato

120 g di latte

120 g di zucchero

10 g di burro

Procedimento

Preparate il latte condensato, oppure potete optare per quello già pronto: in un pentolino versate il latte e lo zucchero, e fate cuocere a fiamma bassa per un quarto d’ora mescolando spesso, fino a quando il composto inizierà ad addensarsi; aggiungete una noce di burro per mantenerlo più liscio e lucido, e lasciatelo raffreddare, mischiando ogni tanto.

Montate la panna, ben fredda, a neve ferma ed aggiungete poco a poco alla volta il latte condensato continuando a montare. Rivestite con pellicola trasparente una teglia di alluminio o un contenitore, delle dimensioni precise che permettano di affiancare i metà dei biscotti senza che rimangano bordi vuoti; inumidite 10 biscotti nel latte e sistemateli sul fondo rovesciati, versate la crema di gelato sulla base di biscotti e livellatela; bagnate i biscotti restanti nel latte e disponeteli sulla superficie in corrispondenza di quelli della base.

Trasferite il tutto in congelatore per almeno tre ore, quindi sformate i biscotti e tagliateli per creare le singole porzioni.

Gustate subito un gelato biscotto, e conservate gli altri in un sacchetto per surgelati, così che saranno subito pronti per il consumo.

