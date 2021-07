Gelato cocco e fragole | cremosa e avvolgente bontà

Gelato cocco e fragole, un dessert estivo molto gradito in estate con un mix perfetto che vi lascerà senza parole.

Gelato cocco e fragole

In estate la prima cosa a cui si pensa é il gelato, visto il caldo di questi giorni, rinfrescarsi con una di queste leccornie è la cosa più bella che ci sia, spesso però per impegni lavorativi o altro, non é sempre facile uscire e gustarlo in gelateria, ecco perché ho pensato a come realizzarlo in casa in pochissimi minuti ottenendo lo stesso risultato, anzi ancora più buono. Ho pensato a due delle cose che preferisco mangiare di più in estate ed ecco a voi il Gelato cocco e fragole, tutta la freschezza del cocco, con il suo fresco ed irresistibile sapore inconfondibile, mixato con la particolarità delle fragole, perfette in ogni dolce che si prepari, un connubio fantastico che sarà super gradito da tutti e avrete la certezza di un dessert sempre pronto all’occorrenza in casa vostra, in modo molto originale magari accompagnato da frutta fresca in una strepitosa coppa al cocco, insomma una squisitezza bella anche da presentare in tavola. Passiamo velocemente dunque alla ricetta di seguito elencata e vedrete come in pochissimo tempo otterrete un risultato da urlo.

Tempi di preparazione: 30 minuti

Tempi di cottura: 2 minuti

Tempo di attesa: 2 ore

Ingredienti per 1 kg di gelato

300 ml di panna fresca per dolci

400 ml di latte intero

160 g di zucchero semolato

150 g di cocco grattugiato

150 g di fragole

5 cocchi interi

Frutta fresca a scelta q.b

Preparazione del Gelato cocco e fragole

Innanzitutto per realizzare questo gelato fresco e molto goloso, per prima cosa dovete aprire il cocco, con un cavatappi forate due dei tre forellini posizionati in un’estremità della noce di quest’ultimo, rivoltatelo e fatelo uscire il liquido all’interno che metterete da parte, procedete poi con il martello, date dei colpetti decisi rigirando la noce di cocco, in questo modo avrete due metà, dopodiché con un coltello staccate la polpa dal guscio esercitando una certa pressione, e sciacquateli con acqua corrente, lavate le fragole eliminando il picciolo e riduceteli a spicchi versate la frutta in una ciotola a parte e i gusci del cocco trasferiteli nel freezer.

noce di cocco

Fatto ciò, prendete una casseruola in cui versare la panna liquida e il latte , l’acqua di cocco filtrato, unite anche lo zucchero e lasciate che si sciolga completamente, aggiungete il cocco grattugiato, la polpa del cocco e le fragole, mescolate con una frusta, spegnete i fornelli e lasciate raffreddare. Quando il composto per il gelato risulta raffreddato, versatelo nel contenitore da porre in freezer e miscelate il composto ogni mezz’ora per almeno 2-3 ore o fino a quando si rassoda.

cocco

Serviteli nei gusci di cocco e decorate con frutta fresca a vostro piacimento, ed ecco pronto per voi uno dei gelato più buoni da gustare insieme ai vostri amici, buon appetito.

