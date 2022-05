Gelato furbissimo con due ingredienti: senza panna né latte. Super cremoso e light

Gelato light con due ingredienti, senza panna né latte: buonissimo e cremosissimo. Una voglia di dolce improvvisa, il desiderio di un gelato senza grassi dato che siete a dieta oppure una merenda fit ( come si usa oggi definire tutto ciò che è light, leggero). Un gelato dunque con due soli ingredienti, buonissimo e semplicissimo. E allora andiamo a vedere come si costruisce questo gelato buonissimo e speciale

Ingredienti per una persona

1 banana

cacao ( in polvere)

zucchero ( a scelta)

nocciole

Preparazione

La preparazione di questo gelato è davvero molto semplice e veloce. La prima cosa da fare è sarà quella di prendere delle banane e sbucciarle. Potete prendere qualsiasi tipo di frutto, sia più maturo che meno. Una volta tolta la buccia, fatelo a pezzi e poi mettetelo in un sacchettino o contenitore e ponetelo in freezer. Dovranno quindi diventare dei cubetti di ghiaccio.

Una volta ottenuto quello che volevamo mettete il tutto in un frullatore. Mettete quindi la polvere di cacao amaro e frullate il tutto. Frullate alla massima potenza per pochi secondi. Il risultato dovrà essere una crema ( per farlo ancora più spumoso potrete aggiungere dello zucchero semolato) . Una volta tolto dal frullatore ( aiutandovi con una spatola) guarnite con delle nocciole croccanti oppure delle gocce di cioccolato bianco.

Varianti

Diciamo che la banana è la base del nostro gelato, non prevede né latte, né panna, né zucchero, questo frutto vi garantisce una certa consistenza densa, cremosa, proprio come il gelato. Al posto del cacao potrete usare tranquillamente altri frutti come delle fragole o magari, durante la stagione estiva delle pesche bianche. Il risultato sarà comunque ottimo e cremoso per appagare le vostre voglie di dolce e di gelato.

Continua a leggere Piuricette.it e iscriviti al gruppo Facebook Masterchef ricette e trucchi degli chef e mette un like alla pagina Facebook di PiuRicette.it

L’articolo Gelato furbissimo con due ingredienti: senza panna né latte. Super cremoso e light proviene da Più Ricette – Blog di cucina con ricette facili e veloci.