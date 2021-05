Gelato homemade: le nostre idee per gli amanti del dolce più goloso e fresco che ci sia

Per chi come me ama le giornate che si allungano e il meteo un po’ più caldo, l’arrivo della bella stagione è il momento perfetto per gustarsi un gelato. Ottimo quello di produzione artigianale, specie assaporato passeggiando in riva al mare, ma ancora di più quello homemade. C’è chi ama prepararlo alla frutta, chi invece con le creme, chi evita le uova e chi lo preferisce a base di bevande vegetali. Insomma, facendolo da sé c’è sicuramente più possibilità di personalizzarlo in base ai propri gusti. Dopo avervi dato dei suggerimenti per realizzarlo senza gelatiera, ecco una selezione delle nostre migliori ricette per il gelato fatto in casa. Come sempre, poi, vi basterà cliccare sul link della singola ricetta per avere tutte le grammature e il procedimento.

Brent Hofacker/shutterstock.com

Gelato al miele e fiori di mirto

Ben diverso da quello che si trova già pronto, che spesso e volentieri è costituito da gelato al limone con aggiunta di un bicchierino di mirto, questa ricetta prevede invece l’utilizzo sia del miele che dei fiori della pianta, per questo è particolarmente indicata a una produzione estiva.

Cosa ti occorre

panna da montare

miele al mirto

uova

fiori di mirto

Tempo di preparazione: 30 minuti + il riposo in freezer

Vegano: NO

Vegetariano: NO

Gluten free: SÌ

Lactose free: NO

Gelato al caffè con tiramisù

A chi non piace il tiramisù? Eccovi una versione golosa: un gelato al caffè, da realizzare con o senza gelatiera, servito con savoiardi inzuppati nel caffè o nel marsala.

Cosa ti occorre

latte fresco o di mandorla

panna fresca

zucchero di canna integrale

tuorli

caffè macinato

savoiardi

caffè zuccherato

Marsala

cacao amaro biologico

fecola di patate

Tempo di preparazione: 1 ora + il tempo di riposo in freezer

Vegano: NO

Vegetariano: SÌ

Gluten free: NO

Lactose free: NO

Gelato alle fragole classico

Grazie alla facilità della preparazione è possibile realizzare il gelato alle fragole sia con la gelatiera che senza. Indispensabile, come in tutti i gelati, un adeguato riposo in frigorifero.

Cosa ti occorre

fragole

zucchero

uova

latte

panna

limone

Tempo di preparazione: 35 minuti + il riposo in freezer

Vegano: NO

Vegetariano: SÌ

Gluten free: SÌ

Lactose free: NO

Gelato alle fragole senza uova

Per chi ha difficoltà ad assorbire le uova, ma non vuole rinunciare al gusto di un buon gelato, in questo caso alle fragole, ecco un’alternativa da preparare anche senza gelatiera.

Cosa ti occorre

fragole

zucchero integrale

panna fresca

limone grosso

Tempo di preparazione: 35 minuti + il riposo in freezer

Vegano: NO

Vegetariano: SÌ

Gluten free: SÌ

Lactose free: NO

Gelato di fichi e caramello con noci

Per questa ricetta è necessario l’uso della gelatiera che vi aiuterà sia nella preparazione che nei tempi. Il gelato alla crema viene arricchito, dopo un riposo al fresco, con la dolcezza dei fichi e servito con una colata di caramello e noci.

Cosa ti occorre

Per il gelato

latte

panna

zucchero

tuorli

fichi sani e maturi biologici

stecca di vaniglia o 1 scorza di limone

Per il caramello

zucchero

acqua

noci sgusciate

Tempo di preparazione: 1 ora + 3 ore di riposo in frigo

Vegano: NO

Vegetariano: SÌ

Gluten free: SÌ

Lactose free: NO

Gelato al melograno con pere

Perfetto per chi segue una dieta vegana ma anche per chi è intollerante al lattosio. In questa ricetta del gelato al melograno, unito a pere aromatizzate con zenzero, cannella e chiodi di garofano, infatti, si utilizzano solo ingredienti di origine vegetale.

Cosa ti occorre

pere

melograni freschi spremuti

latte di riso

zenzero fresco

cannella

chiodi di garofano

miele

Tempo di preparazione: 1 ora + 1 notte nel freezer

Vegano: SÌ

Vegetariano: SÌ

Gluten free: NO

Lactose free: SÌ

Gelato alla crema

La semplicità vince sempre: in questo caso il gelato alla crema può essere servito così com’è oppure accompagnato con una pallina di panna montata.

Cosa ti occorre

tuorli

zucchero

latte

sale

Tempo di preparazione: 40 minuti + il riposo in freezer

Vegano: NO

Vegetariano: SÌ

Gluten free: SÌ

Lactose free: NO

Anche voi siete amanti del gelato fatto in casa? Qual è il vostro gusto preferito?