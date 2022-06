Gelo all’Anguria ( Gelu di muluni), il dessert tradizionale siciliano. La ricetta originale e veloce . Non c’entrano i meloni: c’entrano le angurie. È una ricetta siciliana: “Gelu di muluni” è il nome di questa specialità che si prepara in genere in estate, quando si può disporre di angurie molto dolci.

INGREDIENTI (per 4 persone) per il gelo all’anguria

1 melone rosso di circa 5 chili

100 gr di zucchero per ogni litro di succo

80 gr di amido per ogni litro di succo

20 gr di cioccolato fondente a goccioline

Fiori di gelsomino o acqua di gelsomino oppure fiori di arancio

Semi di pistacchio

PROCEDIMENTO

Fare un infuso di fiori di gelsomino e tagliare a pezzi un’anguria. Dopo aver tolto la buccia ed i semi, passarlo al setaccio e versare il succo ottenuto in una pentola, aggiungendo l’amido, lo zucchero e l’infuso di gelsomino.

Mettere la pentola sul fuoco e portare ad ebollizione a fuoco molto basso e mescolando sempre. Non appena sarà leggermente addensato, versarlo dentro le coppette predisposte.

Lasciare raffreddare per un’ora circa. A questo punto avrete ottenuto il gelo, al quale aggiungerete il cioccolato fondente tagliato a pezzetti. Guarnite il tutto con altro fiore di gelsomino fresco e spolverare di pistacchio grattugiato. Serviti freddi da frigo sono il top in una calda sera d’estate.

In alcune ricetta è prevista anche la cannella per renderlo ancora più aromatico: quindi versate il composto in un tegame, aggiungete anche il bastoncino di cannella e lasciate addensare a fuoco molto dolce, mescolando continuamente per evitare che la preparazione si attacchi al fondo.

L’articolo Gelo all’Anguria ( Gelu di muluni), il dessert tradizionale siciliano. La ricetta originale e veloce proviene da Più Ricette – Blog di cucina con ricette facili e veloci.