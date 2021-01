gemma-galgani,-che-fine-ha-fatto-il-suo-ex-juan-luis?-eccolo-oggi-dopo-il-trono-over

La passata edizione di Uomini e Donne è stata segnata anche dalla frequentazione che Gemma Galgani ha avuto con Juan Luis. Una conoscenza cominciata in modo entusiasta, per poi finire in men che non si dica tra polemiche e, ovviamente, gossip.

L’uomo aveva deciso di mettersi in gioco nel programma di Uomini e Donne al fine di trovare l’anima gemella, qui infatti incontra Gemma Galgani e in un primo momento le cose tra loro sembrano procedere senza troppi problemi. Poco dopo, ecco che arriva il colpo di scena, il cavaliere non vorrebbe andare avanti nella conoscenza ma la dama di Torino non ha alcuna intenzione di arrendersi.

Gemma Galgani le tenta proprio tutto, ma niente da fare… anche se a male in cuore perla dama, la frequentazione si chiude nel peggiore dei modi e il cavaliere, comunque sia, è costretto a lasciare gli studi. Ma come procede la vita di Juan Luis oggi?

Gemma Galgani e Juan Luis

La frequentazione tra Juan Luis e Gemma Galgani non è stata affatto semplice per la dama di Uomini e Donne, la quale ha dovuto affrontare anche dei momenti di crisi, oltre a uno sfogo in diretta accolto (per la prima volta) da Tina Cipollari.

A rendere il tutto più difficile troviamo anche le segnalazioni che sono state fatte in merito al cavaliere di Uomini e Donne, secondo cui avesse una relazione fuori il programma oltre a uno scambio di messaggi segnalato da Armando Incarnato, messaggi e commenti social che Juan Luis aveva scritto alla sorella del cavaliere. Una lunga serie eventi che hanno reso l’addio del cavaliere dal programma indimenticabile.

Che fine ha fatto Juan Luis?

Questa è una delle domande che i fan si sono poste nel corso degli ultimi mesi, dato che Juan Luis per diverse settimane è sempre stato nel mirino dell’attenzione mediatica del gossip per via della frequentazione turbolenta con Gemma Galgani.

Dopo l’addio al programma di Uomini e Donne il cavaliere ha deciso di allontanarsi dai riflettori dei magazine di cronaca rosa e dal mondo della tv, proteggendo così il suo privato. Juan Luis, inoltre, non aggiorna molto frequentemente i social dato che l’ultimo post d questo condiviso su Instagram risale al mese di ottobre e lo mostra al fianco di una carissima amica. Per quanto riguarda la vita privata… tutto sembra essere avvolto nel mistero, quindi al momento non è dato sapere se il cuore di Juan Luis sia impegnato oppure no.

The post Gemma Galgani, che fine ha fatto il suo ex Juan Luis? Eccolo oggi dopo il trono over appeared first on Solonotizie24.