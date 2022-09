gemma-galgani-choc:-“lascio-uomini-e-donne,-ho-parlato-con-maria.-ecco-cosa-devo-fare”

Gemma Galgani ha svelato di avere avuto un incontro privato con Maria De Filippi prima che iniziasse la nuova stagione di Uomini e Donne. Un evento più unico che raro, dal momento che la presentatrice tiene sempre il distacco da cavalieri e dame del trono over. La regina di Mediaset, infatti, si fa vedere esclusivamente quando arriva in studio e al termine delle registrazioni lo abbandona senza rivolgere la parola a nessuno. E’ quello che abbiamo capito durante le tante interviste fatte ai personaggi che ormai hanno lasciato il dating show. Ma questa volta è stato differente.

Gemma Galgani fa parte di Uomini e Donne da più di dieci anni e non è mai riuscita a trovare l’amore. A parte Giorgio Manetti, l’unico con cui ha deciso di lasciare il programma e che avrebbe anche sposato. Ma la loro relazione è finita e la dama torinese è tornata nel parterre femminile. Negli ultimi periodi, però, molti telespettatori hanno cominciato a nutrire seri dubbi su di lei. In tanti infatti hanno pensato che la 72enne preferisse le telecamere piuttosto che una vera storia d’amore. E che inventasse delle scuse per chiudere di volta in volta conoscenze anche molto promettenti.

L’ultima stagione di Uomini e Donne ha visto una Gemma Galgani messa da parte, non ripresa, mai chiamata in centro studio, quasi una punizione per lei. In un primo momento abbiamo ipotizzato che Maria De Filippi le stesse togliendo dello spazio perché quest’anno lei avrebbe partecipato a un reality show, abbandonando quindi la trasmissione. Ma adesso che il dating show è cominciato, l’abbiamo vista di nuovo al suo posto. Soprattutto, sembra che la dama sia di nuovo al centro dell’attenzione. La nuova stagione infatti è cominciata proprio con lei come protagonista.

Cosa è cambiato? A quanto pare proprio la chiacchierata privata che hanno avuto Gemma Galgani e Maria De Filippi. E’ stata la dama stessa a rivelarne i dettagli al magazine ufficiale di Uomini e Donne: “Stavolta supererò qualsiasi ostacolo per incontrare l’uomo giusto” ha svelato. Quest’anno la dama è decisa e determinata a trovare veramente l’amore: “L’ho promesso a Maria. Non vedo l’ora di innamorarmi davvero”. Evidentemente, la conduttrice le ha fatto capire che la sua storia nel dating show deve prima o poi terminare, ed è meglio che lo faccia con un lieto fine.

Possiamo soltanto fare delle supposizioni riguardo ai motivi che hanno spinto Maria De Filippi a convincere Gemma Galgani a trovare finalmente un uomo con cui condividere la vita. La moglie di Maurizio Costanzo si è sempre mostrata molto saggia ed empatica. Deve aver capito che la continua ricerca delle telecamere stava impedendo alla sua protagonista di trovare la felicità, e una compagnia per la vecchiaia. L’età avanza, le telecamere non ci sono per sempre, e dopo dodici anni è giunto il momento che la donna si innamori davvero. Con chi lascerà Uomini e Donne l’amatissima Gemma?

Gemma Galgani choc: “Lascio Uomini e Donne, ho parlato con Maria. Ecco cosa devo fare” scritto su Più Donna da Maria Costanzo.