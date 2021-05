Nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne, Gemma Galgani e Nicola Vivarelli hanno avuto una forte discussione. Il litigio è stato davvero inaspettato perchè tra loro la sintonia e l’affinità seppur di tipo amicale nell’ultimo periodo era alle stelle. Improvvisamente sembra che non si capiscano più, ma il pubblico si è schierato in maniera preponderante dalla parte di Nicola. Ecco cosa è accaduto.

Trono Over, Nicola sbatte la verità in faccia a Gemma e lei si infuria

Gemma Galgani, star indiscussa di Uomini e Donne non rinuncia all’amore ed insegue imperterrita il suo sogno, quello di incontrare prima o poi l’uomo della sua vita. Nonostante abbia vissuto una forte delusione solo pochi mesi fa, la dama si è rimessa in gioco ed ha accettato il corteggiamento di Aldo Farella, il cavaliere napoletano che con la sua allegria pare la stia conquistando. Purtroppo, Gemma pur trovandosi benissimo in compagnia del cavaliere non prova una forte attrazione fisica nei suoi confronti, glielo ha comunicato e lui non ha fatto un passo indietro affidandosi al fato, e non ponendo limiti alla provvidenza. La dama la pensa allo stesso modo, ha infatti ammesso che non sa cosa potrebbe accadere in un prossimo futuro, non esclude quindi la possibilità che possa sbocciare la passione con Aldo.

Gemma vuole conoscere Antonio e Nicola gliele canta di santa ragione

Gemma nelle scorse puntate ha lasciato il suo numero di telefono ad Antonio, il bel cavaliere di origini partenopee che ha fatto il suo ingresso nel parterre maschile da pochi giorni. Antonio ha accettato il numero della dama, ma chiarendo che lo ha fatto per semplice amicizia non provando attrazione fisica nei suoi riguardi. Gemma però sentendosi svilita da questa affermazione gli ha detto che non avrebbe dovuto accettare il suo numero, poichè ad Uomini e Donne si cerca l’amore e non l’amicizia. Tina Cipollari a questo punto è esplosa e con aria adirata le ha detto che il cavaliere non la desidera e che se ne deve fare una ragione. Anche Nicola Vivarelli è intervenuto a sostegno della parole della vamp, e inaspettatamente si è rivolto a Gemma con un tono che mai aveva usato nei suoi confronti.

Il giovane cavaliere, mosso dalla buone intenzioni di far comprendere la realtà dei fatti a Gemma, le ha ha detto a chiare lettere che deve smetterla di inseguire uomini che non gradiscono la sua compagnia, di accettare ciò che Antonio le aveva detto e di voltare pagina, altrimenti si sarebbe fatta del male per l’ennesima volta. Gemma, evidentemente sorpresa e delusa dalle parole di Nicola gli ha risposto stizzita: “Parli proprio tu?”, lanciandogli una chiara provocazione. Che la loro amicizia sia già terminata?