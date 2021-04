Gemma Galgani: il dramma di non aver avuto figli | La triste verità

Gemma Galgani è un volto molto noto di Uomini e Donne, dove è determinata a trovare l’anima gemella. Benché spesso si trovi in contrasto con Tina Cipollari, possiede un animo gentile che le ha procurato il soprannome di dama nella trasmissione di Maria De Filippi. La donna, però, nasconde un grande rammarico nel suo passato: non aver avuto figli.

Gemma Galgani è uno dei personaggi di spicco del trono over di Uomini e Donne, show di Maria De Filippi che continua ad andare alla grande dopo tanti anni. La dama nonostante i suoi modi siano sempre gentili e posati, spesso finisce per accapigliarsi con la sua ‘rivale’ Tina Cipollari, ma non perdendo mai la serenità.

La dama possiede una bella casa a Torino e ama molto gli animali, il suo buon carattere l’avrebbe resa una mamma perfetta, ma non ha avuto figli nonostante, in passato, sia stata sposata. Scopriamo insieme il motivo.

Gemma e le continue delusioni d’amore

Ultimamente non è un periodo particolarmente felice per la dama che aveva proprio sperato di aver trovato una solida intesa con Maurizio Guerci. Purtroppo il pretendente, a un certo punto, ha deciso di troncare la relazione. Non le è andata meglio con Maurizio Giaroni e il poeta Maurizio con cui, purtroppo, non è scattata la scintilla. Proseguono poi gli accesi dibattiti con l’ipercritica Tina Cipollari.

Nel corso dell’ultima puntata dello show in onda su canale 5 ha reclamato il suo bisogno d’affetto e di non farcela più ad ascoltare le parole molto dure che le rivolge la Cipollari. Ecco che cosa ha detto: “Devo sentire le peggio offese da Tina che mi dice delle cose terribili”. E ancora: “ posso anche sbagliare e quando ho sbagliato ho chiesto scusa, ma non posso essere tartassata in questo modo”.

Le frasi della sua acerrima nemica non sono però gli unici aspetti tristi della sua vita. In un’intervista a Verissimo e poi a Di Più, ha raccontato come mai non sia riuscita a diventare madre.

Il triste motivo per cui non ha avuto figli

.Alla trasmissione di Canale 5 Verissimo, diretta da Silvia Toffanin, ha spiegato di essersi sposata ancora molto giovane. Non era ancora ventenne quando si è trasferita, per amore del marito incontrato durante una vacanza estiva, lasciando la sua Torino per approdare nella casa dei genitori del consorte..

Al giorno d’oggi può capitare che una coppia di neo sposini in difficoltà possa vivere, per un certo periodo, a casa dei rispettivi suoceri, ma all’epoca questa situazione ha pesato molto sulla nostra dama preferita che reclamava la sua indipendenza, soprattutto economica. Così Gemma ha lasciato il marito per tornare nel capoluogo piemontese e iniziare a lavorare. (Continua sotto la foto)

Lei però avrebbe voluto un bambino, solo che la brevità del suo primo matrimonio non le ha permesso di concretizzarlo. E così pure in seguito, nonostante abbia avuto altre relazioni e possibilità. A un certo punto è sopraggiunta anche l’età come ostacolo.

Oggi nessuno si scompone se una donna di 40 anni decide di avere un figlio, ma una volta non era così. La dama, nell’intervista con il settimana Di Più, ha accennato anche a un condizionamento culturale. “Appartengo a una generazione per la quale avere un figlio a quell’età significa essere strani” ha dichiarato, aggiungendo che per questo motivo ha deciso di non perseguire il suo sogno e rinunciare alla maternità.

